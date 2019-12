آرسنال وتشيلسي: مباشر لحظة بلحظة

آرسنال 1 × 0 تشيلسي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

43’ تمريرة من أليكساندر لاكازيت لداخل يسار المنطقة تصل إلى بيير أوباميانج الذي سددها تسديدة قوية لكنها فى الشباك الخارجية للمرمي

41’ خطأ لصالح آرسنال بعد تدخل قوي من زوما على مسعود أوزيل

40’ تمريرات على حدود المنطقة من لاعبي آرسنال

38’ تنفيذ الخطأ بعرضية من أينسلي ميتلاند لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

37’ خطأ لصالح آرسنال بعد تدخل قوي من سيزار أزبيليكويتا على مسعود اوزيل

36’ عرضية من الجهة اليمني عن طريق ويليان تلقاها سيزار أزبيليكويتا برأسية لكنها مرت بجوار القائم

34’ عرضية من مسعود أوزيل من الجهة اليمني لكنها تفتقد الدقة وتتحول إلى ضربة مرمي

33’ تبديل أول فى صفوف تشيلسي دخول جورجينيهو وخروج إميرسون بالميري

A change of personnel and with it, a change of shape for the Blues.



Azpi moves to left-back, Tomori to right-back and Jorginho becomes the third man in midfield.



🔴 1-0 🔵 [34'] #ARSCHE pic.twitter.com/NvQnGDebzU