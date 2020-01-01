أخبار برشلونة: نيمار يلمح للعودة وكومان سعيد بالفريق

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

المزيد من الفرق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020:

نيمار يريد اللعب مع ميسي مرة أخرى!

أطلق نيمار صافرات الإنذار بتصريحات بعد فوز باريس سان جيرمان 3-1 على مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا UEFA يوم الأربعاء.

سجل نجم باريس سان جيرمان أول وآخر هدفين في المباراة.

قال بعد المباراة إنه لم يأت إلى باريس للعب في الدوري الأوروبي، ومن الواضح أنه في مزاج جيد، وقال صانع الألعاب البرازيلي بضحك إنه يأمل اللعب مع ليونيل ميسي الموسم المقبل.

"أكثر ما أريده هو اللعب مع ميسي مرة أخرى، لأتمكن من الاستمتاع بالتواجد في الملعب معه مرة أخرى، يمكنه اللعب في مكاني، وأنا متأكد من أنه لن يواجه أي مشاكل، أريد أن ألعب معه مرة أخرى وأنا متأكد من أنه في الموسم المقبل علينا القيام بذلك".

كومان سعيد بآداء برشلونة

علق المدير الفني لنادي برشلونة رونالد كومان بعد فوزه في مباراة دوري الأبطال أمام فيرينكفاروسي.

وقال أنه سعيد بآداء الفريق وأن الفوز مهم للنادي، وأنه شعور جيد تأمين وجوده في دور الـ16.

مدافع أتلتيكو على رادار برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني أن قلب دفاع أتلتيكو مدريد فيليبي مونتيرو سيكون صفقة محتملة في يناير.

يعاني فريق رونالد كومان من نقص في المدافعين، وكذلك يقاتل فيليبي حاليًا من أجل الحصول على وقت للعب في مدريد.

إصابة لاعب برشلونة بفيروس كورونا

أعلن برشلونة أن اختبار سيرجي روبرتو إيجابي لـ COVID-19 لكنه يتمتع بصحة جيدة ويعزل نفسه في المنزل حاليًا.

أعلن النادي النبأ يوم الأربعاء في بيان رسمي:

بعد اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) التي أجريت يوم الثلاثاء، ثبتت إصابة لاعب الفريق الأول سيرجي روبرتو بفيروس Covid-19. اللاعب بصحة جيدة ويعزل في المنزل بعد تعافيه من الإصابة التي حدثت في 21 نوفمبر.

"أبلغ النادي السلطات الرياضية والصحية ذات الصلة، وتم تعقب جميع من كانوا على اتصال باللاعب من خلال مزيد من الاختبارات.

بالطبع روبرتو ليس مع الفريق الأول ولم يتدرب لأنه تعرض لإصابة في الفخذ ضد أتلتيكو مدريد، وبعد ذلك استبعده برشلونة من اللعب لمدة شهرين بعد المباراة.

برشلونة يراقب ثنائي الدوري الإنجليزي

النادي الكتالوني بحاجة إلى سد الثغرة الدفاعية، شكودران مصطفي وأنطونيو روديجر من بين الخيارات التي يدرسها برشلونة كتعزيزات دفاعية، حسب تقرير موندو ديبورتيفو.

في حين أن إريك جارسيا لاعب مانشستر سيتي لا يزال الهدف الرئيسي لبرشلونة، فإن النادي يراقب مدافعي أرسنال وتشيلسي.