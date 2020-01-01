أخبار برشلونة: نصيحة لميسي بالانتقال لنابولي وحل أزمة رواتب اللاعبين

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 12 ديسمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 12 ديسمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم السبت 12 ديسمبر 2020:

ميسي إلى نابولي!

حث كيفن برينس بواتينج نجم برشلونة ليونيل ميسي على الانضمام إلى نابولي تكريمًا للنادي وللأرجنتين دييجو مارادونا.

أعاد نابولي تسمية ملعبه إلى دييجو أرماندو مارادونا تكريما للفائز بكأس العالم 1986، الذي قاد فريق الدوري الإيطالي إلى انتصاراته الوحيدة في الدوري الإيطالي في 1987 و 1990 بعد وصوله من برشلونة في 1984.

مدافع مارسيليا على رادار برشلونة

يحظى مدافع مارسيليا بوبكر كامارا باهتمام برشلونة - بحسب موندو ديبورتيفو.

رونالد كومان ينظر إلى اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا كهدف بديل فقط في حالة فشل البلوجرانا في التعاقد مع إريك جارسيا من مانشستر سيتي.

ومع ذلك ، تم ربط السيتي ايضًا بكامارا، التي تقدر قيمته حاليًا بحوالي 29 مليون جنيه إسترليني (26 مليون دولار).

برشلونة يتوصل لحل مع رواتب اللاعبين

وافق نجوم برشلونة على تأجيل جزء من رواتبهم لهذا الموسم من أجل توفير 122 مليون يورو (109 مليون جنيه إسترليني / 145 مليون دولار) ، وفقًا لـ Cadena COPE.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم التنازل عن 50 مليون يورو من المكافآت في الوقت الحالي.

وسيتم دفع المبلغ كاملاً إلى اللاعبين الرائدين في النادي خلال السنوات الأربع القادمة.

كومان يتحلى بالصبر بشأن الصفقات الجديدة

يعتقد رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، أن فريقه بحاجة إلى توقيعات من أجل المنافسة، لكنه مستعد للتحلي بالصبر.

الهولندي يقدر الصعوبات المالية للنادي، حسبما ذكرت صحيفة سبورت، وهو مستعد لتعيين رئيس جديد في أواخر يناير قبل إبرام الصفقات.

برشلونة يقترب من مدافع أياكس

تم الترويج لنجم أياكس ليساندرو مارتينيز للانتقال إلى برشلونة - وفقًا لسبورت.

رونالد كومان مصمم على تعزيز صفوفه الدفاعية في يناير، ويقترب الظهير الأيسر البالغ من العمر 22 عامًا من صدارة قائمة أهدافه.

وشارك مارتينيز الذي يخضع لعقد مع أياكس حتى 2023، في 13 مباراة في جميع المسابقات للفريق الهولندي هذا الموسم.