أخبار برشلونة: إصابة خطيرة لبيكيه وغضب كومان من الدفاع

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020:

إصابة خطيرة لقائد برشلونة قد تبعده لستة أشهر

تعرض جيرارد بيكيه مدافع برشلونة لما بدا أنه إصابة خطيرة في الركبة في لقاء أتلتيكو مدريد.

وفقًا لـ Diario Sport، تشير الاختبارات الأولى التي أجريت على أرض الملعب وفي غرفة الملابس إلى وجود مشكلة خطيرة قد تتطلب جراحة، والتي من شأنها تهميش بيكيه لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وستة أشهر كحد أقصى، على غرار فاتي الذي عانى من تمزق الغضروف المفصلي قبل أسبوعين وسيغيب على الأقل حتى نهاية شهر مارس.

غادر بيكيه أرضية الملعب بمساعدة أطباء الفريق ، وقد كاد أن يبكي ولم يكن قادرًا على وضع أي وزن تقريبًا في ساقه اليمنى مما أعطى المشجعين على الفور بعض الأسباب الكبيرة للقلق. وإذا كانت التقارير صحيحة، فسيخرج بيكيه لفترة من الوقت، وسيتعين على برشلونة أن يكون شرسًا في سوق يناير للتوقيع مع بديل أو سيلجأ لعدم بيع أومتيتي.

كومان مستاء من دفاع برشلونة

هاجم كومان الدفاع الغير منظم لبرشلونة، وقال انه لا يجب أن يفقد الكرة بهذه السهولة أمام أتلتيكو مدريد، وأن الهدف الذي أحرزه كاراسكو كان من السهل تفاديه ولا يمكن أن يستقبل الناد الكتالوني هدف مثل هذا.

برشلونة يحاول إستعارة لاعب مانشستر سيتي في يناير

ذكرت صحيفة سبورت أن برشلونة سيسعى لتوقيع عقد إعارة لقلب الدفاع في يناير.

يريد الكتالونيون إريك جارسيا لاعب مانشستر سيتي لكنهم لا يرغبون في تلبية السعر الذي يطلبه فريق الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى هذا النحو، سينتظرون انتهاء صلاحية عقده والتوقيع معه مجانًا في الصيف.

في غضون ذلك ، يبحثون عن خيارات مثل أنطونيو روديجر لاعب تشيلسي، حسبما ذكرت صحيفة سبورت.

عودة نيمار!

نيمار يفكر جديًا في العودة إلى برشلونة ، وتواصل بالفعل مع النادي، ولكن ينبغى على النادي أولًا بيع بعض اللاعبين مثلا جريزمان وديمبيلي بالإضافة إلى برايثويت وأومتيتي وفيربو.

بالطبع عودة نيمار ستكون مكسب كبير لبرشلونة في ظل تزايد احتمال رحيل ميسي.

بيول يدعم بيكيه بعد الإصابة