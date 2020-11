أخبار برشلونة: إصابة خطيرة لفاتي وسباق مع السيتي ويوفنتوس لضم تورام

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 8 نوفمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

لن يعود لاعب برشلونة الشاب أنسو فاتي إلى الملاعب في 2020 بعد تعرضه لإصابة في الركبة ، وفق صحيفة سبورت.

ذكرت صحيفة ذا صن أن برشلونة مهتم بماركوس تورام مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ، بدأ نجل الأسطورة الدولية الفرنسية ليليان تورام البالغ من العمر 23 عامًا ببراعة هذا الموسم، كما أنه يجذب انتباه كلًا من مانشستر سيتي ويوفنتوس.

لعب تورام مع يوفنتوس في مسيرته الخاصة مما قد يضعهم في مقدمة السباق.

إنتر يخطط لتقديم عرض لبرشلونة لضم جونيور فيربو في يناير، حسب ورد في كالتشيو ميركاتو.

الظهير الأيسر هو واحد من عدة لاعبين يأمل الفريق الإسباني في التخلص منها في فترة الانتقالات المقبلة، ويمكنه العثور على منزل جديد في سان سيرو.

مع معاناة برشلونة بسبب الأزمة المالية، ومع زيادة احتمال رحيل أومتيتي، يفكر برشلونة في ضم ألابا الصيف القادم، وسيكون لاعبًا حرًا وعليهم تحمل راتبه فقط.

بالطبع سيرحب كومان وأي مدير فني باللاعب النمساوي صاحب الخبرات العديدة، والذي يمكنه اللعب بأكثر من مركز.

📱[ @AntoGriezmann - Insta stories] | "Keep Going , Look forward "



Antoine Griezmann with a motivating message for our Ansu Fati who was injured yesterday and is on the brink of undergoing a surgery. Hope Ansu fully recovers and returns better than ever before 🙏 pic.twitter.com/1l16ctnfgX