أخبار برشلونة: غضب الجماهير بعد التعادل وجدل واسع بسبب عدم طرد ميسي

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 1 نوفمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

يعتقد كيكي سيتين، المدير الفني السابق لبرشلونة، أنه من الصعب إدارة ليونيل ميسي، مضيفًا أن السمعة الهائلة للأرجنتيني جعلت من الصعب على المدرب انتقاده أثناء توليه تدريب كامب نو.

وتولى سيتين تدريب برشلونة في يناير بعد أن أقال النادي إرنستو فالفيردي، لكن مدرب ريال بيتيس السابق استمر أكثر من ستة أشهر في المنصب قبل أن يتم إعفاؤه من مهامه في أغسطس.

كانت الهزيمة المذهلة لبرشلونة بنتيجة 8-2 في دوري أبطال أوروبا بمثابة القشة الأخيرة لسيتين، الذي أكمل موسماً في كامب نو شهد فشل النادي في الفوز بأي لقب.

كان ميسي بعيد عن التركيز في لقاء التعادل أمام ألافيس، وأعترض على الحكم بطريقة غير لائقة واستحق البطقة الحمراء، لكن الحكم تساهل معه واكتفى بالبطاقة الصفراء، على عكس ما فعل الحكم مع لاعب ألافيس وأشهر له البطاقة الحمراء دون تردد

"He wanted to intimidate the referee and that deserves a straight red"



Should Messi have been sent off for kicking the ball towards Hernandez Hernandez?



🤔 https://t.co/FdRs1ZsKaR pic.twitter.com/XwnLAt2KfK