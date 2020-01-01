أخبار برشلونة: غضب الجماهير بعد التعادل وجدل واسع بسبب عدم طرد ميسي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 1 نوفمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 1 نوفمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأحد 1 نوفمبر 2020:

كيكي سيتين "يصعب السيطرة على ميسي"

يعتقد كيكي سيتين، المدير الفني السابق لبرشلونة، أنه من الصعب إدارة ليونيل ميسي، مضيفًا أن السمعة الهائلة للأرجنتيني جعلت من الصعب على المدرب انتقاده أثناء توليه تدريب كامب نو.

وتولى سيتين تدريب برشلونة في يناير بعد أن أقال النادي إرنستو فالفيردي، لكن مدرب ريال بيتيس السابق استمر أكثر من ستة أشهر في المنصب قبل أن يتم إعفاؤه من مهامه في أغسطس.

كانت الهزيمة المذهلة لبرشلونة بنتيجة 8-2 في دوري أبطال أوروبا بمثابة القشة الأخيرة لسيتين، الذي أكمل موسماً في كامب نو شهد فشل النادي في الفوز بأي لقب.

جدل كبير بسبب اعتراض ميسي ومحاولة إيذاء الحكم

كان ميسي بعيد عن التركيز في لقاء التعادل أمام ألافيس، وأعترض على الحكم بطريقة غير لائقة واستحق البطقة الحمراء، لكن الحكم تساهل معه واكتفى بالبطاقة الصفراء، على عكس ما فعل الحكم مع لاعب ألافيس وأشهر له البطاقة الحمراء دون تردد

"He wanted to intimidate the referee and that deserves a straight red"



Should Messi have been sent off for kicking the ball towards Hernandez Hernandez?



🤔 https://t.co/FdRs1ZsKaR pic.twitter.com/XwnLAt2KfK — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) October 31, 2020

رونالد كومان يضع لاعب هولندي آخر على رادار برشلونة

حدد برشلونة مهاجم إيندهوفن دونييل مالين كهدف انتقال - وفقًا لموندو ديبورتيفو.

يدرك رونالد كومان جيدًا موهبة اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا بعد أن دربه مع منتخب هولندا، ويمكن أن ينقض على خدماته على مستوى الأندية في يناير.

سجل مالين خمسة أهداف في تسع مباريات مع إيندهوفن في بداية موسم 2020-21.

الكتالونيون والشياطين الحمر يقاتلون من أجل المعجزة الهولندية

يستعد مانشستر يونايتد و برشلونة للقتال من أجل التوقيع الرائع للاعب خط وسط أياكس ريان جرافينبيرش.

جذب اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا اهتمام يوفنتوس والنادي الكتالوني، لكن صحيفة The Mirror أفادت بأن الشياطين الحمر يراقبون اللاعب الآن.

حصل النجم الشاب على تقييمات رائعة لفريق الدوري الهولندي، وسجل أربعة أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة في 19 مباراة.

غضب كبير بعد التعادل مع ألافيس

بعد تعثر برشلونة أمام ألافيس وصمود ديبورتيفو الدفاعي رغم نقصهم العددي، غضب كبير من الجماهير تجاه رونالد كومان واللاعبين، واعتاد الجمهور صب غضبه على بارتوميو والإدارة، لكنب عد استقالتهم وخروجهم من المشهد، يتحمل الآن المدرب واللاعبون المسؤولية الكاملة لأي نتيجة سيئة.