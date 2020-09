أخبار برشلونة: سواريز يقترب من أتلتيكو مدريد والإدارة ترفض رحيله مجانًا

Te conocía sólo de enfrentarnos y siempre me pareciste un fenómeno, pero después tuve la suerte de conocerte en lo personal y me sorprendiste más todavía. Fueron dos años compartiendo muchas cosas y te hiciste notar mucho, el vestuario te va a extrañar, @kingarturo23oficial. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa en tu nuevo club. Nos volveremos a cruzar, seguro. 👍🏻💪🏻

A post shared by Leo Messi (@leomessi) on Sep 20, 2020 at 1:31pm PDT