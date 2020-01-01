أخبار برشلونة: دخول المنافسة على مبابي ومكالمة منعت ميسي من الرحيل

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020:

برشلونة ينافس ريال مدريد لضم مبابي

إذا تم انتخاب فيكتور فونت كرئيس جديد لبرشلونة، فسيستهدف كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بصفته توقيعًا محتملًا، وفقًا لما أوردته AS.

ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظًا للتعاقد مع اللاعب الفائز بكأس العالم، لكن برشلونة يرى أن اللاعب يستحق خوض معركة من أجله.

مانشستر سيتي أيضًا في السباق، بينما يريد باريس سان جيرمان تمديد عقده ولكن النجم الفرنسي رافض.

ميسي كان على أعتاب تشيلسي لكن مكالمة منعته!

كان تشيلسي على وشك التعاقد مع ليونيل ميسي من برشلونة في عام 2014، كشف جيانلوكا دي مارزيو في كتابه الجديد Grand Hotel Calciomercato.

بناءً على مقتطفات من الكتاب، تم إغراء ميسي بمغادرة الكامب نو بعد مزاعم التهرب الضريبي وحتى أنه أجرى مكالمة FaceTime مع مدرب البلوز آنذاك جوزيه مورينيو.

كان تشيلسي مستعدًا لتفعيل بند الإفراج عن الأرجنتيني البالغ 250 مليون يورو ودفع راتبه الصافي 50 مليون جنيه إسترليني، لكن ميسي لم يكن متحمس في النهاية بعد مكالمة من والده، الذي كان ضد هذه الخطوة.

برشلونة قد يحاول التعاقد مع بوجبا

في مفاجأة غير متوقعة، أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن برشلونة قد يدخل على خط المهتمين بالتعاقد مع بوجبا.

اهتمام برشلونة ببوجبا سيكون في حالة واحدة وهي أن تكون الصفقة مجانية، أي لا يتم تجديد عقده لعام آخر بعد نهايته في الصيف المقبل.

ديباي يقترب من الانتقال لبرشلونة في يناير

كان اللاعب الدولي الهولندي مستعدًا للانضمام إلى برشلونة الشهر الماضي ، لكن الدوري الإسباني منعت الانتقال في يوم الموعد النهائي بسبب قانون الأجور.

ومع ذلك، من المقرر أن يجلب برشلونة مهاجم ليون في يناير المقبل، باتفاق شخصي تم التوصل إليه بالفعل.

و يقترب ممفيس من الأشهر الأخيرة من عقده في فرنسا، ولن يتعين على برشلونة سوى دفع رسوم رمزية للاعب الهولندي الدولي.

سيتطلع برشلونة إلى خروج عثمان ديمبيلي ومارتن بريثويت في يناير لإفساح المجال لديباي.

ميسي لم يعد مهتم بتسجيل الأهداف!

يحلق ميسي وحيدًا بصدارة هدافي برشلونة والأرجنتين أيضًا، ولكن المفاجأة أن الأسطورة ليس مهووس بتسجيل الأهداف وإنما يهتم أكثر بمصلحة الفريق.

صرح النجم لمجلة La Garganta Poderosa: "اليوم أنا أقل هوسًا بالتسجيل. أحاول بذل قصارى جهدي من أجل الفريق".

ميسي هو أفضل هداف لبرشلونة على مر التاريخ برصيد 635 هدفاً بفارق شاسع عن الثاني سيزار رودجيغيز 232 هدف.