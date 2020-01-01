أخبار برشلونة: بارتوميو يريد ميسي حتى الاعتزال وتفاصيل عقد بيكيه الجديد

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020:

بارتوميو يريد أن يعتزل ميسي في برشلونة

قال رئيس برشلونة، جوزيب ماريا بارتوميو، إنه لا يمكنه ترك ليونيل ميسي لينتقل إلى نادٍ منافس، مؤكداً رغبته في اعتزال الكابتن النجم في الكامب نو.

يوفنتوس وبرشلونة يتنافسان على نجم أياكس الشاب

يتنافس يوفنتوس وبرشلونة على لاعب خط وسط أياكس رايان جرافينبيرش - وفقًا لموقع توتوسبورت.

يخطط كلا الناديين لإطلاق عطاءات للاعب البالغ من العمر 18 عامًا في نهاية الموسم الحالي.

قدم اللاعب المساعدة وأنتج عرضًا رائعًا من جميع النواحي خلال فوز أياكس العريض والمذهل بنتيجة 13/0 أمام فينلو في الدوري الهولندي.

تفاصيل العقد الجديد لجيرارد بيكيه

أدخل جيرارد بيكيه فقرة في عقد برشلونة الجديد تسمح له بالمغادرة إذا رغب - ولكن ليس لمنافس أوروبي كبير.

وفقًا لـSport الإسبانية، فإن الصفقة الجديدة للمدافع، التي تنتهي في عام 2024 - تسمح له بالانضمام إلى أحد نوادي أو التقاعد، ولكن لا يوقع مع فريق أوروبي كبير.

أومتيتي يفكر في الرحيل لكن بطريقة لائقة

كشف صامويل أومتيتي، قلب دفاع برشلونة، أنه فكر بالفعل في ترك النادي في الأشهر الأخيرة، لكنه مصمم على تأمين رحيله بشروط أفضل.

بعد الفشل في الفوز بأي لقب الموسم الماضي، كان صيفًا مليئًا بالاضطراب في الكامب نو حيث جاء رونالد كومان كمدرب وطلب ليونيل ميسي الرحيل بشكل مثير.

بينما بقي ميسي في مكانه في النهاية، فكر أومتيتي في الخروج إلى ناديه السابق ليون.

برشلونة يحاول تجديد عقد النجم الشاب

برشلونة حريص على ربط رونالد أروجو بعقد جديد - وفقًا لماركا.

يريد العملاق الإسباني أن يمدد اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا إقامته في كامب نو حتى عام 2026 ، مع انتهاء صفقته الحالية في غضون ثلاث سنوات.

يسعى أراوجو للحصول على مكان في التشكيلة الأساسية لرونالد كومان في بداية الموسم الجديد.