أخبار برشلونة: لاوتارو يبتعد عن برشلونة والإعلان قريبًا عن ممفيس ديباي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

لاوتارو يبتعد أكثر عن برشلونة

يرى برشلونة أن احتمال ضم لاوتارو مارتينيز من إنتر "يختفي"، بحسب ماركا.

لا يمكن للكتالونيين في الفترة الحالية أن يدفعوا السعر الذي يطلبه النادي الإيطالي وهو 90 مليون يورو (83 مليون جنيه إسترليني / 107 مليون دولار) ، وهو المبلغ الذي رفضوا التزحزح عنه.

لاعب برشلونة قريب من الظهور الرسمي في إيطاليا

من المتوقع أن يكشف إنتر ميلان عن لاعب خط وسط برشلونة أرتورو فيدال في الأيام القليلة المقبلة، حسب فابريزيو رومانو.

اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، الذي لعب أربعة مواسم مع يوفنتوس بين 2011-2015 - سيعود إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد موسمين في الكامب نو.

برشلونة سيعلن قريبًا عن صفقة ديباي

يقترب ممفيس ديباي من إعلانه كلاعب في برشلونة ، بحسب صحيفة دي تليجراف الهولندية.

ارتبط الدولي الهولندي بالانضمام إلى ابن موطنه رونالد كومان في الكامب نو، حيث تم تعيينه مدربًا جديدًا للنادي الشهر الماضي.

من المتوقع أن يكمل النادي الكتالوني الصفقة رسميًا ويقدم النجم كتوقيع جديد في وقت لاحق هذا الأسبوع.

سواريز سيكون في مأزق إذا فشل انتقاله إلى يوفنتوس

يمكن أن يقضي لويس سواريز موسم 2020/21 في المدرجات في الكامب نو إذا لم يحدث انتقاله المقترح إلى يوفنتوس هذا الصيف.

مهاجم ليفربول السابق على وشك الانتقال إلى بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي، لكن هناك مشكلات مالية يجب معالجتها مع برشلونة قبل أن يتمكن من الرحيل.

وفقًا لـ ESPN، يعتقد سواريز أنه نظرًا لإجباره في النهاية على الخروج من النادي، فيجب تعويضه عن العام الأخير من عقده والذي سيكسبه حوالي 25 مليون يورو.

يرى برشلونة أن أي تعويض يجب أن يكون ضئيلًا نظرًا لكونه على استعداد للسماح لسواريز بالانضمام إلى يوفنتوس مقابل مبلغ رمزي

نابولي يقترب من لاعب برشلونة السابق

نابولي مهتم بإضافة مهاجم واتفورد ولاعب برشلونة السابق جيرارد ديولوفيو إلى تشكيلته للموسم المقبل.

وفقًا لدي مارزيو، يحرص اللاعب على العودة إلى إيطاليا بعد هبوط الهورنتس من البطولة في ختام الموسم الماضي.

يقال أيضًا أن اللاعب على رادار ميلان .