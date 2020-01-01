أخبار برشلونة: صفقة جديدة من يوفنتوس وكومان يؤكد على علاقته الجيدة بميسي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020

كومان يؤكد عدم وجود أي خلاف مع ميسي

أكد المدير الفني لنادي برشلونة رونالد كومان أنه لا يوجد أي خلافات بينه وبين النجم الأرجنتيني ميسي، ووضح أن الأزمة كانت بين اللاعب و الإدارة و هو ليس طرفًا فيها.

يرى البعض أن أزمة ميسي لم تنته بعد، وإنما تم تأجيلها فقط إلى نهاية الموسم القادم.

بيانيتش رسميًا في برشلونة

تم الكشف رسمياً عن ميراليم بيانيتش كلاعب لبرشلونة يوم الثلاثاء بعد استكمال انتقاله من يوفنتوس.

وقع لاعب الوسط على عقد لمدة أربع سنوات في كامب نو وتسلم القميص رقم 8.

كومان يحبط الجماهير بشأن ممفيس ديباي

قال رونالد كومان إن برشلونة يجب أن يبيع لاعب قبل أن يتمكنوا من التفكير في التعاقد مع ممفيس ديباي، حيث يتوقع المدرب بدء موسم الدوري الإسباني بدون أي إضافات إلى الفريق.

يميل ديباي إلى لم شمله مع مدرب هولندا السابق كومان في النادي الكتالوني بعد ما قدمه مع فريق الدوري الفرنسي ليون الذي بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

انتقال فيدال متوقف على رحيل لاعب إنتر ميلان

يجب على إنتر أولاً تأمين انتقال دييجو جودين قبل إحضار أرتورو فيدال، وفقًا لجيانلوكا دي مارزيو.

يقترب جودين من الانتهاء من الانتقال إلى كالياري، ويجب أن تتم هذه الصفقة قبل اكتمال انتقال فيدال إلى إنتر ميلان.

كومان يريد لوكاكو والإدارة ترفض

أراد المدير الفني الجديد لنادي برشلونة رونالد كومان مهاجم إنتر البلجيكي لوكاكو، كان اللاعب تحت قيادته أثناء توليه تدريب إيفرتون، ويبدو أنه معجب بأداء اللاعب.

لكن الإدارة بعد أن درست هذا الطلب رفضت بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، واستبعدت حدوث الصفقة في الوقت الحالي.