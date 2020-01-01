أخبار برشلونة: قرار حاسم يثير غضب الجماهير من كومان مبكرًا

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 19 سبتمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 19 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم السبت 19 سبتمبر 2020:

بيرلو يعلق على انتقال سواريز المحتمل

أكد الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس صعوبة تواجد سواريز مع البيانكونيري وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة سامبدوريا

وقال بيرلو: "الإجراءات تأخذ وقتًا طويلًا وبالتالي لن نستطيع ضمه".

كومان يقرر الاستغناء عن بوتش

تحدثت أنباء واردة من برشلونة عن قرار من مدرب الفريق رونالد كومان بالاستغناء عن اللاعب الشاب ريكي بوتش قبل انطلاق الموسم الجديد بأيام قليلة.

وقال راديو كتالونيا أن كومان أخبر بوتش بالقرار في الساعات الماضية، وأنه لا يدخل في حساباته للموسم المقبل من الأساس.، الأمر الذي أغضب اللاعب بعد تأكيدات الإدارة له بكونه عنصراً أساسياً.

نوريتش يرفض عرضين من برشلونة لضم ظهيره الأيمن

موقع "TheAthletic" الإنجليزي، أكد أن برشلونة تقدم بعرضين للتعاقد مع ماكس أرونز مدافع نوريتش سيتي، والذي يلعب كظهير أيمن.

وأوضح أن نوريتش رفض العرضين، نظراً لطلب النادي الكتالوني الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة مع خيار الشراء

وهو ما لا يرحب به النادي الإنجليزي، حيث يقبل فكرة الإعارة، ولكن مع إلزامية الشراء بعد نهاية الموسم القادم، لذلك قرر برشلونة إغلاق المفاوضات تماماً.

هل فشلت مفاوضات برشلونة مع ديباي؟

ظهر ممفيس ديباي لاعب ليون بقميص جديد يحمل الرقم 10 في مباراة فريق أمام نيم بافتتاح الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

ديباي اعتاد ارتداء القميص رقم 11، إلا أنّه قرر تغييره إلى الرقم 10 مع اقتراب بيرتراند تراوري من الرحيل إلى صفوف أستون فيلا.

وأعلن ليون بقاء ديباي في صفوفه بطريقة مختلفة بعد منحه القميص رقم 10 والذي ارتداه من قبل العديد من نجوم الفريق مثل ألكسندر لاكازيت.

ليفربول يطلب عثمان ديمبيلي من برشلونة على سبيل الإعارة

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة نادي ليفربول في ضم اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح برشلونة الإسباني.

جاء ذلك بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي الإنجليزي استفسر من نظيره الكتالوني عن إمكانية ضم اللاعب.

أكدت الصحيفة أن يورجن كلوب المدير الفني للفريق الإنجليزي يريد ضم اللاعب لصفوفه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.