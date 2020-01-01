أخبار برشلونة: الليجا تحرم برشلونة من التعاقد وبارتوميو يرد على سحب الثقة

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

المزيد من الفرق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020:

بارتوميو يحاول كسب الجمهور بسبب بقاء ميسي

أعلن رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، أنه لم يكن من الممكن السماح لليونيل ميسي بمغادرة النادي واقترح التهنئة بدلًا من محاولة سحب الثقة منه بعد قرار النجم بالبقاء.

قدم ميسي طلب انتقال مفاجئ الشهر الماضي لكن النادي الكتالوني رفض السماح للأرجنتيني بالمغادرة مجانًا بسبب نزاع تعاقدي.

في مقابلة حصرية مع موقع جول، قرر ميسي في نهاية المطاف البقاء في الكامب نو هذا الموسم لكنه انتقد بارتوميو لكسر وعده وعدم السماح له بالمغادرة كما وعد.

الليجا تحرم برشلونة من صفقة ليفربول

قوانين رواتب الليجا تمنع المزيد من الانتقالات لبرشلونة.

تدعي صحيفة The Mirror أن آمال العملاق الكتالوني في الحصول على نجوم مثل جورجينيو فينالدوم وممفيس ديباي سيقضي عليها الدوري الإسباني.

المشاكل المالية للنادي تعني أنه يجب عليهم البيع قبل الانتقال لشراء الهولندي أو أي موهبة أخرى بسبب قيود رواتب الدوري.

مدرب نوريتش يقضي على آمال برشلونة في صفقته الجديدة

أعلن دانييل فارك مدرب نوريتش أنه لن يبيع الظهير الأيمن ماكس آرونز مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (109 مليون يورو / 129 مليون دولار).

وبحسب ما ورد، فإن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا قد جذب اهتمام ،برشلونة الذين ارتبطوا بمحاولة التعاقد مع المدافع على سبيل الإعارة هذا الموسم.

لعب آرونز 40 مباراة في جميع المسابقات مع نورويتش خلال مشواره الأخير ولعب 90 دقيقة كاملة يوم السبت في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2 مع بريستون.

هل فشلت مفاوضات برشلونة مع ديباي؟

ظهر ممفيس ديباي لاعب ليون بقميص جديد يحمل الرقم 10 في مباراة فريق أمام نيم بافتتاح الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

ديباي اعتاد ارتداء القميص رقم 11، إلا أنّه قرر تغييره إلى الرقم 10 مع اقتراب بيرتراند تراوري من الرحيل إلى صفوف أستون فيلا.

وأعلن ليون بقاء ديباي في صفوفه بطريقة مختلفة بعد منحه القميص رقم 10 والذي ارتداه من قبل العديد من نجوم الفريق مثل ألكسندر لاكازيت.

ليفربول يطلب عثمان ديمبيلي من برشلونة على سبيل الإعارة

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة نادي ليفربول في ضم اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح برشلونة الإسباني.

جاء ذلك بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي الإنجليزي استفسر من نظيره الكتالوني عن إمكانية ضم اللاعب.

أكدت الصحيفة أن يورجن كلوب المدير الفني للفريق الإنجليزي يريد ضم اللاعب لصفوفه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.