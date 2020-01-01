أخبار برشلونة: سيطرة كومان تصل إلى غرفة الملابس وديمبيلي لن يرحل

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020:

ديمبيلي مستمر في برشلونة

برشلونة يخطط الآن للإبقاء على عثمان ديمبيلي في دفاترهم، وفقا لسبورت.

كان عملاق الدوري الإسباني حريصًا على التخلص من االفرنسي الفائز بكأس العالم في يناير، لكن الإصابة المفاجئة التي تعرض لها أنسو فاتي أجبرتهم على تغيير موقفهم.

سيطرة كومان تصل إلى غرفة الملابس

حسب تقارير صحيفة AS، أعاد كومان ترتيب غرفة ملابس برشلونة وتنظيمها من جديد لمساعدة اللاعبين على الشعور بالاحترافية والنظام.

لكن رغم صرامة كومان لهذه الدرجة، مازال الفريق يهدر الفرص السهلة ويعاني من تذبذب المستوى

إنتر يخطط لضم مدافع برشلونة في يناير

إنتر يخطط لتقديم عرض لبرشلونة لضم جونيور فيربو في يناير، حسب ورد في كالتشيو ميركاتو.

الظهير الأيسر هو واحد من عدة لاعبين يأمل الفريق الإسباني في التخلص منها في فترة الانتقالات المقبلة، ويمكنه العثور على منزل جديد في سان سيرو.

ميراليم بيانيتش لن يشعر بالرضى حتى يحقق الألقاب

كشف ميراليم بيانيتش لـ Canal Plus أنه لن يشعر بالرضا في ناديه الجديد برشلونة حتى يفوز بالألقاب معهم.

انضم بيانيتش إلى الفريق الكتالوني في صفقة مبادلة جزئية مع يوفنتوس للاعب خط الوسط البرازيلي آرثر خلال نهاية الموسم، لكنه لم يتمكن من إثبات نفسه داخل برشلونة الحادي عشر حتى الآن.

كان البوسني بديلاً في فوز برشلونة 5-2 على ريال بيتيس بعد ظهر يوم السبت، ودخل ميدان اللعب فقط في اللحظات الأخيرة من المباراة، ثم نشر بعض المنشورات الغامضة على وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكن أن تشير إلى استياء محتدم.

برشلونة مستمر في مطاردة ديباي وجارسيا

علم موقع جول أن برشلونة لا يزال يخطط للانتقال إلى ممفيس ديباي وإريك جارسيا في يناير، مع إصابة أنسو فاتي المؤسفة لم تؤثر على خططهم الشتوية.

سيتطلع عمالقة الليجا إلى استكمال الغارات على ليون ومانشستر سيتي من أجل تعزيزات هجومية ودفاعية، لكنهم سيبدأون التخطيط لفصل الصيف إذا لم يكن من الممكن تنفيذ هذه الصفقات خلال يناير المقبل في ظل الأزمة المالية.