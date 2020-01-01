أخبار برشلونة: دخول الصراع مع ريال مدريد حول بوجبا

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020:

بارتوميو يحسم تجديد شتيجن لبرشلونة والإعلان الرسمي وشيك

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن تجديد مارك أندريه تير شتيجن لعقده مع برشلونة بصورة رسمية بات مسألة وقت ليس إلا، إذ أن المفاوضات بين الطرفين وصلت بالفعل إلى سبيل النجاح.

ووفقًا لمعلومات صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن الاتفاق بين بارتوميو وشتيجن قد تم على التمديد حتى صيف 2025 ويتبقى وضع الرتوش الأخيرة فقط، وإن سارت الأمور بالشكل المتوقع، فالأسبوع المقبل سيشهد اجتماع حاسم سيتم توقيع العقود الجديدة فيه.

ديست: لا مشاكل مع كومان

شدد سيرجينو ديست، لاعب برشلونة، على أنه لا خلاف بينه وبين مدربه رونالد كومان بسبب اختياره تمثيل منتخب أمريكا لا هولندا، في الوقت الذي أعرب فيه عن تطلعه التعلم من ليونيل ميسي بكامب نو.

انضمام ديست إلى النادي الكتالوني أتى بمعية واختيار كومان، الذي حاول خلال تدريبه منتخب هولندا أن يقنعه بتمثيل الطواحين قبل أن يستقر رأي اللاعب على تمثيل وطنه الأصلي، أمريكا.

وحول ذلك قال اللاعب في تصريحات صحفية "لم يكن الأمر محرجًا على الإطلاق، في الوقت الذي كنت أفاضل فيه بين هولندا وأمريكا، أخبرته بصراحة أنني لا أريد اللعب لهولندا وأردت الاستمرار مع أمريكا".

كما تابع "هذا ليس خطأه أو شيء من هذا القبيل، لذلك نحافظ على العلاقة الجيدة، وبعدها بفترة اتصل بوكيلي وسألني إذا ما كانت لديّ فرصة اللعب هنا وقد وافقت، وعندما التقينا للمرة الأولى بدا كل شيء بصورة طبيعية".

التصريحات كاملة من هنا

برشلونة قد يحاول التعاقد مع بوجبا

في مفاجأة غير متوقعة، أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن برشلونة قد يدخل على خط المهتمين بالتعاقد مع بوجبا.

اهتمام برشلونة ببوجبا سيكون في حالة واحدة وهي أن تكون الصفقة مجانية، أي لا يتم تجديد عقده لعام آخر بعد نهايته في الصيف المقبل.

تشيلسي حاول التعاقد مع شتيجن

أشارت تقارير من صحيفة "موندو" الإسبانية إلى أن تشيلسي حاول التعاقد مع تير شتيجن وحثه على ترك برشلونة.

في نهاية المطاف، كانت رغبة الدولي الألماني واضحة في البقاء بالبرسا ورفض عرض تشيلسي وأصبح على شفا حفرة من توقيع عقده الجديد بكامب نو.

كومان مصمم على ضم أبناء موطنه من ليون وليفربول

رونالد كومان لم يفقد الأمل في إحضار ممفيس ديباي إلى برشلونة وأكد أنه يريد أيضًا التعاقد مع جورجينيو فينالدوم في فترة الانتقالات الصيفية.

حاول برشلونة استدراج نجم ليون ديباي إلى الكامب نو، لكنه لم يتمكن من الحصول على صفقة قبل انتهاء فترة الانتقالات يوم الإثنين.

أكد جونينيو المدير الرياضي في ليون الأسبوع الماضي أن اللاعب الهولندي الدولي قد توصل إلى اتفاق شخصي للانضمام إلى الفريق الكتالوني، لكن الناديين لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن الرسوم.