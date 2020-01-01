أخبار برشلونة: ديست يصل لآداء الكشف الطبي وديبميلي لا يريد الرحيل

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020:

عثمان ديمبيلي يريد البقاء في برشلونة

لا يهتم عثمان ديمبيلي بمغادرة برشلونة وسط اهتمام من مانشستر يونايتد، كما ورد في سكاي الألمانية.

الجناح مصمم على تحسين مسيرته في الكامب نو بعد إصاباته المتكررة في المواسم الأخيرة.

برشلونة يحكم قبضته على نجمه الشاب

رفض برشلونة عرض مانشستر يونايتد البالغ 136 مليون جنيه إسترليني (150 مليون يورو / 175 مليون دولار) لشراء أنسو فاتي قبل أن يوقع اللاعب العجيب عقدًا جديدًا في الكامب نو.

وفقًا لراديو كاتالونيا، رأى الشياطين الحمر أن عرضهم قد تم رفضه، فبدأوا يقترحوا دفع الشرط الجزائي للإفراج عن اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا والذي يبلغ 154 مليون جنيه إسترليني (170 مليون يورو / 198 مليون دولار).

ومع ذلك، أخبر البلوجرانا إدارة اليونايتد أن الشرط الجزائي في عقد فاتي قد ارتفع بالفعل إلى 363 مليون جنيه إسترليني (400 مليون يورو / 467 مليون دولار) مع عقده الجديد.

إيفرتون في مقدمة السباق على مدافع برشلونة

تزعم التقارير في فرنسا وبالتحديد Le10Sport، أن إيفرتون يتصدر الآن السباق لتوديبو قبل الموعد النهائي للانتقال يوم الاثنين المقبل.

لم يتم اختيار اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا ، والذي قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في شالكه ، في التشكيلة لمواجهة فياريال الأسبوع الماضي من قبل المدرب الجديد رونالد كومان حيث يسعى العملاق الإسباني إلى بيع اللاعب أو إعارتة.

ديست يصل برشلونة للفحص الطبي

سيرجينو ديست يصل برشلونة لآداء الفحص الطبي ببرشلونة، وفي انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة ربما خلال هذا الأسبوع.

ميلان قد يخطف مدافع الدوري الإنجليزي قبل برشلونة

تواصل ميلان مع نوريتش سيتي بشأن توافر ماكس آرون - كما ذكرت ديلي ميل.

الظهير الأيمن البالغ من العمر 20 عامًا هو هدف لبرشلونة ، ويريد معرفة ما إذا كان الانتقال إلى كامب نو سيؤتي ثماره قبل التفكير في أي عروض أخرى.

ميلان مستعد للانقضاض إذا لم ينتقل آرونز إلى إسبانيا، لكنه أيضًا يجري محادثات للتعاقد مع سيرج أورييه من توتنهام.