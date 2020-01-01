أخبار برشلونة: ديمبيلي يعود للتدريبات وفشل مفاوضات ديباي وجارسيا

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020:

رفض العرض الأخير لجارسيا

يسعى العملاق الكتالوني لتدعيم صفوفه الدفاعية، وكان حريص على ضم مدافع السيتي إريك جارسيا هذا الصيف، ولكن انتهت فترة الانتقالات بفشل المفاوضات.

ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات في الفترة الشتوية للانتقالات يناير المقبل.

ديمبيلي يعود لتدريبات برشلونة

بعد محاولات مانشستر يونايتد لضم ديمبلي، وموافقة برشلونة وسعيه هو الآخر لخروج اللاعب على سبيل الإعارة أو البيع النهائيي، انتهت المحاولات بالفشل، وديمبلي مستمر في الكامب نو.

وعاد ديمبلي مرة أخرى للتدريبات مع الفريق، استعدادًا لمباريات الفريق القادمة، ولتفادي الإصابات التي تعرقل مسيرته.

رغم تخفيض سعره، فشل صفقة ديباي

بعد أن أبدى اللاعب رغبته الكبية في الانتقال إلى برشلونة، وكان اتفق بالفعل عالجانب الشخصي مع برشلوني، فشلت صفقة ديباي.

يرجح أن النادي الكتالوني كان يسعى حاهدًا لبيع عثمان ديمبلي حتى يتمكن من ضم ديباي، وحين فشل خروج ديمبلي فشل ضم ديباي أيضًا.

في اللحظات الأخيرة، لاعب برشلونة ينتقل إلى باريس سان جيرمان

بعد 14 عام مع برشلونة، رافينيا ينضم رسميًا لباريس سان جيرمان

✍️ The club is pleased to announce the arrival of @Rafinha .



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بويج ينفذ ما يريده ويبقى في برشلونة

يبدو أن برشلونة أخيرًا لديه بعض الأخبار الجيدة لريكي بويج الذي تمت ترقيته إلى الفريق الأول لعام 2020-2021 ، وفقًا للتقارير.

تم تسجيل لاعب خط الوسط رسميًا مع الفريق الأول، على الرغم من عدم تأكيد رقم قميصه الجديد بعد.

طلب المدرب رونالد كومان من بويج الخروج على سبيل الإعارة للعب بانتظام لأنه سيكافح من أجل وقت المباراة في كامب نو ، لكن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا أصر على أنه يريد البقاء والقتال من أجل مكانه.