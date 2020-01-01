أخبار برشلونة: سواريز يلمح عن مستقبل ميسي وكومان يعترف بوجود أزمة مالية

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 10 أكتوبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 10و أكتوبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم السبت 10 أكتوبر 2020:

سواريز يكشف ملامح مستقبل ميسي مع برشلونة

سيبقى ميسي إذا وصل مجلس إدارة جديد إلى برشلونة – سواريز.

تغيير وراء الكواليس يمكن أن يبقي الأسطورة في الكامب نو.

يعتقد لويس سواريز أن ليونيل ميسي سيبقى في برشلونة إذا أدخل النادي مجلس إدارة جديد ، والذي سيشمل استبدال الرئيس الحالي جوزيب ماريا بارتوميو.

كومان يعترف بأن الوضع المالي لبرشلونة أعاق الانتقالات

اعترف رونالد كومان بأن الوضع المالي لبرشلونة يقيد حركته في سوق الانتقالات مع مرور اليوم المحدد دون أن يبرم الصفقات المنتظرة مثل ديباي ولاوتارو .

"ليو لا يزال في برشلونة" - يشعر كامبياسو أن انتقال ميسي إلى إنتر غير محتمل

أعرب النجم الأرجنتيني السابق إستيبان كامبياسو عن شكوكه في صعوبة رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة إلى إنتر ميلان

رد سواريز عن سؤال إذا كان سيحتفل لو سجل أمام برشلونة؟

قال سواريز "إذا سجلت في مرمى برشلونة، فلن أصرخ أو أصاب بالجنون، لكنني بالتأكيد سأشير إلى مكان ما". وربما قرر سواريز الاحتفال اذا سجل بسبب غضبه من الإدارة بعد طريقة تعاملهم معه اثناء رحيله.

ميسي مازال في حسابات مانشستر سيتي

كشف المدير التنفيذي للعمليات في مانشستر سيتي عمر برادة، أن انتقال ليونيل ميسي "قيد الدراسة" في الصيف المقبل، سينتهي عقد الأسطورة مع برشلونة نهاية هذا الموسم، ويبدو أن السيتي لن يفوت فرصة التعاقد مع النجم الأرجنتيني.