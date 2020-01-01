أخبار برشلونة: وكيل كوتينيو يرد على انتقاله لليوفي واحتفال ميسي لمارادونا

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 30 نوفمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 30 نوفمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 30 نوفمبر 2020:

ميسي يحيي مارادونا بعد هدفه في أوساسونا

في أول مباراة له منذ وفاة دييجو مارادونا، كرم ليونيل ميسي الأسطورة الأرجنتيني والمدرب السابق من خلال استعراض قميص نيويل بعد تسجيله في فوز برشلونة 4-0 على أوساسونا.

جعل ميسي النتيجة 4-0 في الدقيقة 73 في أكثر أداء برشلونة إقناعًا في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث أزاح النجم قميص برشلونة لعرض قميص مارادونا في الاحتفال.

توفي مارادونا يوم الأربعاء عن عمر يناهز 60 عامًا، لعب كل من ميسي ومارادونا لبرشلونة ومنتخب الأرجنتين، لكن ميسي قرر الاحتفال بقميص نادي روزاريو نيويلز، كان ميسي لاعبًا شابًا هناك قبل انضمامه إلى برشلونة، وقضى مارادونا فترة قصيرة هناك في نهاية مسيرته.

لاعب برشلونة يقترب من ريال بيتيس

حسب تقرير تودوفيتشاجيس، كارليس ألينا لاعب وسط برشلونة قريب من العودة إلى ريال بيتيس.

ظهر لاعب خط الوسط مرة واحدة فقط في الدوري الإسباني هذا الموسم ولن يلعب دورًا كبيرًا تحت قيادة رونالد كومان.

لقد أمضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة إلى بيتيس والنادي يريد عودته مرة أخرى.

مانشستر سيتي قد يخطف المهاجم المطلوب من برشلونة

وفقًا لتقرير صادر عن ذا ميرور، أصبح مانشستر سيتي آخر نادٍ يرتبط بالتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان، المهاجم الموجود بالفعل على رادارات برشلونة وريال مدريد، ويعتبر أقرب للنادي الكتلوني بسبب وجود ابن موطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكيل كوتينيو يرد على انتقاله ليوفنتوس

رفض وكيل فيليب كوتينيو كيا جورابشيان الحديث عن مغادرة موكله من برشلونة إلى يوفنتوس.

أشار تقرير في إيطاليا إلى أن الصفقة قد تكون في طور الإعداد، لكن جورابشيان أخبر موندو ديبورتيفو أنه لا يوجد مفاوضات مع يوفنتوس.

برشلونة يراقب بوجارد لاعب هوفنهايم

خيارات برشلونة الدفاعية ضعيفة حاليًا، ولهذا السبب استفسروا عن قلب دفاع هوفنهايم ميليرو بوجارد .

يعتقد جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي في قناة Sky Italia، أنه مع انتهاء عقد اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا في نهاية الموسم ، يمثل قيمة ممتازة للكتالونيين الذين يعانون من ضائقة مالية.

هوفنهايم سيكره فقدان نجمه الصاعد من أجل لا شيء الصيف المقبل، وبالتالي قد يكون منفتحًا على الصفقة، ويقول دي مارزيو إن مسؤولي برشلونة أجروا اتصالات مع النادي الألماني بشأن خطوة في يناير.