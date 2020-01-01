أخبار برشلونة: "نيمار ليس من أفضل 30 لاعب بأوروبا" واهتمام بمدافع هوفنهايم

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020:

المرشح لرئاسة برشلونة "نيمار ليس من أفضل 30 لاعب في أوروبا'

تفصلنا شهرين عن انتخابات رئيس برشلونة الجديد، وهذا يمنح المرشحين المحتملين أكثر من الوقت الكافي لانتخاب الأصوات بناءً على القرارات التي من المتوقع أن يتخذوها مرة واحدة في المقعد الساخن.

من المؤكد أنها ستكون انتخابات متنازع عليها بشدة مع الرئيس السابق، جوان لابورتا، الذي يعتقد أنه مستعد للترشح مرة أخرى في محاولة لإعادة أيام المجد للنادي الكتالوني.

توني فريكسا هو مرشح آخر ترشح للمنصب من قبل لكنه لم ينجح أبدًا، من غير المرجح أن تكون فورة ثورته الأخيرة قد أسفرت عنه أي خدمة.

على الرغم من أن نيمار لا يزال ذوقًا مكتسبًا للكثيرين، إلا أن هناك القليل من الشك في مؤهلاته الكروية وسيتذكر مشجعو برشلونة باهتمام مدى توافقه مع ليونيل ميسي ولويس سواريز خلال حقبة MSN.

الطريقة التي ترك بها النادي لا تزال مزعجة، لكن فريكسا يعتقد أنه خرج من الحكمة لدرجة أنه لا ينبغي حتى اعتباره توقيعًا محتملاً في المستقبل.

وقال لموندو ديبورتيفو: "أنا متأكد من أنني لن أحاول التوقيع مع نيمار".

ماني الآن أقل تكلفة لبرشلونة

وفقًا لتقرير في صحيفة ذا ميرور، أصبح برشلونة الآن قادرًا على التعاقد مع ساديو ماني بسعر أرخص بكثير مما كان عليه في السابق. تم ربط المهاجم السنغالي البالغ من العمر 28 عامًا بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة في العامين الماضيين،

لكن برشلونة كان لديه شرط للالتزام به من صفقة فيليب كوتينيو، مما يعني أنه كان يتعين عليهم دفع 100 مليون جنيه إسترليني إضافي لأي لاعب موقع معه من نادي ليفربول .

المفاوضات مستمرة بين برشلونة والسيتي

جعل برشلونة مدافع مانشستر سيتي إيريك جارسيا " أولوية " في فترة الانتقالات في يناير بسبب إصابة جيرارد بيكيه، حسبما ذكر مراسل موقع جول إيجناسي أوليفا.

في غضون ذلك ، كشفت المجلة الإسبانية سبورت عن تفاصيل المناقشات التي أجراها الناديان الصيف الماضي في الموعد النهائي، والتي انتهت برفض مانشستر سيتي جهود برشلونة لضم المدافع.

تعرض بيكيه المخضرم في برشلونة لإصابة في الأربطة في الهزيمة الأخيرة في الدوري الإسباني أمام أتلتيكو مدريد، وقد تؤدي الإصابة إلى إضاعة اللاعب الإسباني لمدة تصل إلى ستة أشهر من اللعب، الأمر الذي جعل التعاقد مع جارسيا أكثر إلحاحًا.

وهذا يعني أن الصفقة في يناير ستكون مرجحة أكثر، بدلاً من مغادرة إنجلترا مجانًا الصيف المقبل.

برشلونة يراقب بوجارد لاعب هوفنهايم

خيارات برشلونة الدفاعية ضعيفة حاليًا، ولهذا السبب استفسروا عن قلب دفاع هوفنهايم ميليرو بوجارد .

يعتقد جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي في قناة Sky Italia، أنه مع انتهاء عقد اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا في نهاية الموسم ، يمثل قيمة ممتازة للكتالونيين الذين يعانون من ضائقة مالية.

هوفنهايم سيكره فقدان نجمه الصاعد من أجل لا شيء الصيف المقبل، وبالتالي قد يكون منفتحًا على الصفقة، ويقول دي مارزيو إن مسؤولي برشلونة أجروا اتصالات مع النادي الألماني بشأن خطوة في يناير.

خطة كتالونية لضم إيزيكيل جاراي

برز إيزيكيل جاراي كأحدث لاعب يتم ربطه ببرشلونة، الذين هم في أمس الحاجة إلى تعزيزات دفاعية في يناير.

وفقًا لـ El Chiringuito، حدد برشلونة جاراي كهدف محتمل.

قلب الدفاع الأرجنتيني هو واحد من العديد من اللاعبين المرتبطين بالانتقال إلى كاتالونيا في فترة الانتقالات المقبلة في يناير،

حيث أصبح النادي في أمس الحاجة إلى حل دفاعي مؤقت بعد إصابة جيرارد بيكيه.