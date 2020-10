أخبار برشلونة: تفاصيل استقالة بارتوميو واحتمال استبدال جريزمان بديباي

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

ليون على استعداد لمنح أنطوان جريزمان طريقة للخروج من برشلونة - وفقًا لـ El Chiringuito.

الفريق الفرنسي مستعد لتقديم ممفيس ديباي إلى البلوجرانا مقابل جريزمان، الذي يكافح من أجل المشاركة في الكامب نو.

لم يسجل جريزمان بعد لبرشلونة هذا الموسم، وليون على استعداد لمنحه فرصة لتجديد مسيرته في الدوري الفرنسي.

يتنافس يوفنتوس وبرشلونة على لاعب خط وسط أياكس رايان جرافينبيرش - وفقًا لموقع توتوسبورت.

يخطط كلا الناديين لإطلاق عطاءات للاعب البالغ من العمر 18 عامًا في نهاية الموسم الحالي.

قدم اللاعب المساعدة وأنتج عرضًا رائعًا من جميع النواحي خلال فوز أياكس العريض والمذهل بنتيجة 13/0 أمام فينلو في الدوري الهولندي.

حدد برشلونة مهاجم إيندهوفن دونييل مالين كهدف انتقال - وفقًا لموندو ديبورتيفو.

يدرك رونالد كومان جيدًا موهبة اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا بعد أن دربه مع منتخب هولندا، ويمكن أن ينقض على خدماته على مستوى الأندية في يناير.

سجل مالين خمسة أهداف في تسع مباريات مع إيندهوفن في بداية موسم 2020-21.

كشف صامويل أومتيتي، قلب دفاع برشلونة، أنه فكر بالفعل في ترك النادي في الأشهر الأخيرة، لكنه مصمم على تأمين رحيله بشروط أفضل.

بعد الفشل في الفوز بأي لقب الموسم الماضي، كان صيفًا مليئًا بالاضطراب في الكامب نو حيث جاء رونالد كومان كمدرب وطلب ليونيل ميسي الرحيل بشكل مثير.

بينما بقي ميسي في مكانه في النهاية، فكر أومتيتي في الخروج إلى ناديه السابق ليون.

كانت الأخبار الرئيسية في عالم كرة القدم أمس يوم الثلاثاء، بالطبع أن جوزيب ماريا بارتوميو قد تنحى عن منصبه كرئيس لبرشلونة.

تولى بارتوميو المنصب المذكور في عام 2014 ، لكن من الإنصاف القول إن ثروات النادي لم تكن رائعة منذ ذلك الحين.

من المؤكد أنه يمكن إثبات أن آخر فترة انتقال لبرشلونة جاءت في عام 2014 ، مع إهدار جزء كبير من التغيير على اللاعبين منذ ذلك الحين.

كان البلوجرانا أيضًا فقيرًا إلى حد ما في أوروبا، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا آخر مرة في عام 2015.

بالنسبة للجزء الأكبر، حمل النجم ليونيل ميسي النادي على مدار السنوات العديدة الماضية.

لكن يبدو أن مشاكل ميسي كانت القشة الأخيرة التي أنهت ولاية لبارتوميو.

على خلفية خسارة النادي المهينة 8-2 في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ، حاول ليونيل ميسي الرحيل خلال الصيف.

ومع ذلك ، بعد أسابيع من التكهنات ، اختار الأرجنتيني ، على مضض إلى حد ما ، البقاء في الكامب نو.

تبع ذلك تلبية الأعداد المطلوبة من التوقيعات لإجراء تصويت بحجب الثقة عن بارتوميو، لكن الحكومة الإسبانية رفضت اجراء انتخابات على خلفية الوقاية من فيروس كورونا.

لذلك قرر بارتوميو حفظ ماء الوجه والاستقالة هو وإدارته.

President Josep Maria Bartomeu announces the resignation of the FC Board of Directors. pic.twitter.com/Xr9pBoUzHM