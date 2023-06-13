هل يلعب دورًا لضمه؟ نجم ريال مدريد يتحدث عن شائعات انتقال مبابي للملكي!

هل ينتقل كيليان مبابي إلى ريال مدريد؟

يعتقد الفرنسي إدواردو كامافينجا، لاعب ريال مدريد، أن زميله بالمنتخب كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، سيكون سعيدًا جدًا في ريال مدريد.

وكانت صحيفة لو باريزيان قد قالت إن كيليان سينتقل إلى ريال مدريد بعد بيان من اللاعب وعائلته بأنه لن يفعل بند السنة في عقده مع باريس لمدة سنة حتى 2025. لكن مبابي على تويتر كذب ما قالته الصحيفة الفرنسية، مؤكدًا استمراره بسعادة مع باريس.

وتحدث كامافينجا للصحافة قبل مواجهة بلاده لجزر فارو والبرتغال في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا وقال عن زميله: "مستقبل كيليان مبابي؟ لقد تحدث كما عرفتم، وليس لدي ما أقوله. سيكون سعيدًا جدًا لو أتى إلى ريال مدريد. هو لاعب عظيم والكل يرغب بوجود مبابي في فريقه. اتخذ قرارًا وعلينا احترامه".

وتابع لاعب وسط ريال مدريد "لم أره منذ ليلة أمس، لكنه كما كان دائمًا ولم ألحظ تغير في سلوكه، كان طبيعيًا".

ورفض كامافينجا الحديث عما يدور بينه وبين زميله في المنتخب وإن كان سخر من قراراته أو مستقبله "لو سخرت من مستقبله؟ ما يدور بيننا يبقى بيننا".