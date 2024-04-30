"هل هذا الرجل مجنون؟" .. نجم ريال مدريد السابق: تين هاج فقد احترام غرفة الملابس لحظة تحديه رونالدو

نجم النصر الحالي دخل في خلاف شديد مع مدرب مانشستر يونايتد

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وجه الهولندي ويسلي شنايدر نجم ريال مدريد وإنتر السابق انتقادات عنيفة لمواطنه إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد لدخوله في خلاف وتحدٍ مع الأسطوري كريستيانو رونالدو.

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النجم البرتغالي عاد إلى ناديه الإنجليزي صيف 2021، وقد حظي بموسم أول جيد لكن الأمور ساءت مع وصول تين هاج لدكة بدلاء اليونايتد بداية موسم 2021-2022، إذ دخل الرجلان في خلاف تحدث عنه علنًا رونالدو خلال مقابلة صحفية عاصفة مع الإعلامي بيرس مورجان.

رونالدو أكد أن تين هاج لم يحترمه أبدًا وهاجم كذلك إدارة النادي بشراسة، وهو ما دفع مانشستر يونايتد لفسخ عقده خلال تواجده مع منتخب بلاده البرتغالي في كأس العالم قطر 2022، لينضم بعدها للنصر السعودي ويُوقع على عقد يمتد حتى صيف 2025.

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شنايدر المتوج بالثلاثية التاريخية مع إنتر موسم 2009-2010 سُئل عن مستقبل مواطنه في النادي الإنجليزي، فأجاب قائلًا لموقع "فيرونيكا أوفسايد" "تين هاج ارتكب خطأ بالفعل حين دخل في تحدٍ مع رونالدو. لقد فقد احترام الجميع هناك. لقد ظن أن الأمور ستسير بصورة مختلفة لكن طبعًا لا، اللاعبون في غرفة الملابس تساءلوا "هل هذا الرجل مجنون؟"".

أضاف "تين هاج يعلم بالطبع أن رحيله هو القرار الصحيح لكنه لن يفعل ذلك بنفسه، لو كنت مكانه لبقيت في مكاني مرتاحًا حتى تتم إقالتي".



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