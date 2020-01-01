هل اقترب الهلال؟ فالكاو يرفض الاستمرار مع جلطة سراي

فالكاو يرفض عرض جلطة سراي بتخفيض الرواتب، وهو ما يجعله يفكر في الرحيل بجدية.

كشفت تقارير صحفية تركية، عن أن الكولومبي راداميل فالكاو، يرغب في الرحيل عن فريقه جلطة سراي التركي، مع نهاية الموسم الحالي، بسبب تلقيه عروضًا عربية قوية.

وانتشرت أخبارًا خلال الفترة الماضية، عن اهتمام الهلال السعودي والسد القطري، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت صحيفة "حرييت" التركية إلى أن فالكاو يرفض عرض جلطة سراي، بشأن تخفيض الرواتب، في ظل توقف النشاط الكروي حاليًا، بسبب انتشار فيروس كورونا.

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كما أشار الصحفي الكولومبي ستيفن أرس، إلى أن اللاعب صاحب الـ34 عامًا، يريد الرحيل عن جلطة سراي، بعدما تلقيه عروضًا مغرية من المنطقة العربية، وأنه التقى بمسؤولي نادي الهلال السعودي بالتحديد.

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ومازال يرتبط فالكاو بعقد مع جلطة سراي يمتد إلى عام 2022، وهو ما يعني أن انتقاله للهلال أو السد، سينعش خزينة ناديه بمبلغ لن يقل عن 7 ملايين يورو.

يذكر أن فالكاو انتقل إلى جلطة سراي في صيف 2019 قادمًا من موناكو الفرنسي، الذي لعب في صفوفه لمدة 3 سنوات، وشارك هذا الموسم في 14 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع هدف واحد.