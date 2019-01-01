يستعد للفحص الطبي

اقترب الحارس الإسباني كيكو كاسيا من اكمال انتقاله إلى ليدز يونايتد، حيث يستعد اللاعب للسفر إلى إنجلترا لاستكمال إجراءات رحيله عن الملكي.

وبحسب مصادر سكاي سبورتس فأن اللاعب يستعد للخضوع للفحص الطبي، ومن ثم توقيع العقود مع متصدر دوري الدرجة الأولى الإنجليزية.