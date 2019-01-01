لاعبو الأهلي الأكثر مراوغة في الدوري المصري هذا الموسم

لاعبو الأهلي يواصلون الانفراد بالأرقام الفردية القياسية في الدوري المصري هذا الموسم

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

واصل لاعبو النادي الأهلي تصدر الأرقام القياسية الخاصة بالدوري المصري للموسم الجديد، وذلك بعد الانطلاقة القوية التي قام بها حامل اللقب في الجولات الأولى من النسخة الجديدة.

وكان الأهلي قد فاز بنتائج عريضة في الجولتين الماضيتين، حيث اكتسح الإنتاج الحربي برباعية نظيفة ثم فاز على أسوان بخمسة أهداف لهدف واحد، فضلًا عن فوزه على سموحة بهدف للا شيء في الجولة الأولى.

وفي الوقت الذي تصدر فيه ترتيب الدوري العام برصيد 9 نقاط متفوقًا على الزمالك وبيراميدز، يتصدر لاعبوه أيضًا قائمة اللاعبين الأكثر مراوغة حتى الآن.

ويحتل لاعبو الأهلي المركز الأول برصيد 54 مراوغة في 3 مباريات فقط، بينما يأتي المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد 35 مراوغة، وبفارق كبير عن لاعبي المارد الأحمر.

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وبنفس الرصيد يأتي الإسماعيلي، خلفهم يأتي الزمالك والجونة برصيد 33 مراوغة للاعبي كل نادٍ منهما، بفارق واضح بين الجميع وبين الأهلي.

يذكر أن الأهلي هو حامل لقب الدوري المصري، حيث حققه في الموسم الماضي للمرة الحادية والأربعين في تاريخه بعد منافسة شرسة مع الزمالك امتدت حتى الأسابيع الأخيرة.