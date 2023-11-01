"كامب نو" يحدد كل شيء.. خطة برشلونة مع ليونيل ميسي بعد الاعتزال!

لا يريد النادي الكتالوني التفريط في أسطورته..

ربما يكون برشلونة قد فقد الأمل في التعاقد مع ليونيل ميسي، لكنهم يريدون التأكد من أن الأسطورة الأرجنتيني سيظل مرتبطًا بالنادي بعد انتهاء مسيرته.

كان هناك حديث مفتوح في الأيام الماضية عن تكريم ميسي، مما يسمح له بتوديع جماهيره العاشقة له، لكن صحيفة "سبورت" أشارت إلى أن هذا لن يحدث قبل نهاية 2024، حيث يفضل برشلونة القيام بذلك في كامب نو بدلاً من مونتجويك.

هناك أيضًا احتمال أن يعود لافتتاح الكامب نو بعد الانتهاء منه، والذي من المقرر أن يكون في عام 2026. لم يتم التحدث عن أي من هذا مع ميسي، أو عن رغبة النادي الكتالوني في أن يشغل ميسي أي منصب مرتبط بالنادي بعد اعتزاله.

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كان البلوجرانا ممتنًا لكلماته الودودة تجاه النادي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالكرة الذهبية، ولكن قد يتعين على أي تكريم أن ينتظر حتى تاريخ افتتاح "كامب نو" على أقرب تقدير.

أيضًا لا يمكن إغفال التوترات بين ميسي والرئيس جوان لابورتا، بينما تشير بعض المصادر إلى أنه رفض مصافحته على هامش حفل الكرة الذهبية.

هناك عامل آخر يتمثل في أن مدة لابورتا رئيسًا لبرشلونة مستمرة حتى 2026، ورغم أن الرئيس الحالي للنادي الكتالوني أعلن اعتزامه الترشح لدورة أخرى، إلا أن هناك مستجدات قد تحدث حال لم يبق الرجل في منصبه بعد ذلك التاريخ.