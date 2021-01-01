ما هي EAGate؟ الفضيحة التي هزت فيفا 21

يشعر محبو فيفا 21 بالغضب بشأن فضيحة EAGATE حيث قام أحد موظفي الشركة يبيع بطاقات FIFA Ultimate Team Icon النادرة مقابل آلاف الجنيهات

​أقرت شركة إلكترونيك آرتس بما أصبح يعرف بالفعل باسم EAGate، حيث تنتشر الاتهامات بأن أحد موظفي الشركة قد تم القبض عليه وهو يبيع بطاقات Ultimate Team Icon النادرة لأي شخص يدفع مقابلها.

ظهرت سلسلة من اللقطات ومقاطع الفيديو بين عشية وضحاها تزعم أنها توثق ما حدث، مما دفع الشركة المنتجة لفيفا 21 إلى إصدار بيان تتعهد فيه "بإجراء تحقيق شامل".

وجاء في البيان: "نريد أن نكون واضحين - هذا النوع من السلوك غير مقبول، ولا نتغاضى بأي حال عن ما يُزعم أنه حدث هنا. نحن نتفهم كيف يخلق هذا القلق بشأن التوازن غير العادل في اللعبة والمنافسة. "

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Video proof?!? I mean this could just be an EA Dev though or an actual employee? Who knows anymore. It’s all allegations, let’s just hope EA makes a statement on this and stays honest with us. #FUT21 #FIFA21 pic.twitter.com/lzqGMDE5S3 — Nick 🇨🇦 (@Nick28T) March 10, 2021

تتضمن الادعاءات رسائل مباشرة تظهر أن أحد موظفي EA يبيع بطاقات الأساطير في حزم تتراوح تكلفتها بين 750 و1000 يورو (643 جنيهًا استرلينيًا إلى 857 جنيهًا استرلينيًا).

تتميز بطاقات الأساطير بوجود لاعبين مثل بيليه ورونالدينيو وباولو مالديني وريان جيجز، جميع اللاعبين الأسطوريين الذين اعتزلوا منذ فترة طويلة في الحياة الواقعية ولكن يمكن استخدامهم في اللعبة.

على الرغم من أنه يمكن الحصول عليها من خلال حزم لعبة FIFA 21، إلا أنها نادرة للغاية وهناك بالفعل سوق سوداء مزدهرة حيث يشتري اللاعبون ويبيعون البطاقات باستخدام أموال حقيقية، وهي ممارسة لا توافق عليها إلكترونيك آرتس وتحاول إيقافها.

في العادة، انتهى الأمر بالمشجعين إلى إنفاق آلاف الجنيهات للحصول على بطاقات نادرة تقل فرصة ظهورها عن 1٪، مما أدى إلى انتقادات كبيرة من المعجبين وحتى السياسيين.

أندر البطاقات على الإطلاق هي الأيقونة الأولية، والتي تحيي ذكرى لعبة أو بطولة معينة في مسيرة اللاعب.

تُظهر إحدى الصور المزعومة ثلاث بطاقات Prime Icon Moments تُباع بسعر مذهل يبلغ 1700 يورو (1,457 جنيهًا استرلينيًا).

ونظرًا لأن الحزم بشكل عام أصبحت ميكانيكيًا أصعب بشكل متزايد في الألعاب المدفوعة الأجر، ستضع هذه الفضيحة الجديدة ضغطًا شديدًا على EA لتقليص استخدامها في فيفا، وهو شيء تفعله الشركة سوف تكره القيام به حيث أنه قد يخفض الربح.