ما هي EAGate؟ الفضيحة التي هزت فيفا 21

​أقرت شركة إلكترونيك آرتس بما أصبح يعرف بالفعل باسم EAGate، حيث تنتشر الاتهامات بأن أحد موظفي الشركة قد تم القبض عليه وهو يبيع بطاقات Ultimate Team Icon النادرة لأي شخص يدفع مقابلها.

ظهرت سلسلة من اللقطات ومقاطع الفيديو بين عشية وضحاها تزعم أنها توثق ما حدث، مما دفع الشركة المنتجة لفيفا 21 إلى إصدار بيان تتعهد فيه "بإجراء تحقيق شامل".

وجاء في البيان: "نريد أن نكون واضحين - هذا النوع من السلوك غير مقبول، ولا نتغاضى بأي حال عن ما يُزعم أنه حدث هنا. نحن نتفهم كيف يخلق هذا القلق بشأن التوازن غير العادل في اللعبة والمنافسة. "

فيفا 21: موعد الإصدار، السعر، الأجهزة، المميزات، الطلب المبكر وأكثر

#EAGATE A special thanks to @RiberaRibell for the picture , he did an amazing work❤️ (continue in the comments) #fut #fifa pic.twitter.com/bJIg2rpWtI

Video proof?!? I mean this could just be an EA Dev though or an actual employee? Who knows anymore. It’s all allegations, let’s just hope EA makes a statement on this and stays honest with us. #FUT21 #FIFA21 pic.twitter.com/lzqGMDE5S3