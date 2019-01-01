عبدالله عطيف : مواجهة أوراوا صعبة وهدفنا العودة بالكأس من طوكيو

الجميع سيحاول تقديم كل ما لديه من أجل العودة من طوكيو باللقب القاري

أكد عبدالله عطيف لاعب وسط نادي الهلال السعودي على صعوبة المواجهة التي ستجمع فريقه بنادي أوراوا ريدز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال يستقبل نادي أوراوا يوم السبت المُقبل على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، بينما تُقام مباراة الإياب يوم 24 نوفمبر الجاري باليابان.

وقال عطيف في تصريحاته أن المباراة أمام أوراوا ستكون صعبة، والهدف هو الخروج بنتيجة إيجابيه من مباراة الذهاب.

وأضاف أحد أفضل لاعبي الوسط في صفوف الزعيم أن الجميع سيحاول تقديم كل ما لديه من أجل العودة من طوكيو باللقب القاري.

وفي الإطار نفسه، أكد حسن كادش على جاهزية الجميع لمواجهة الفريق الياباني، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك الدافع الكبير لتحقيق اللقب الآسيوي.

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وأنهى كادش تصريحاته، ليؤكد على أن هدفهم هو التتويج بلقب دوري أبطال آسيا من أجل إسعاد الجماهير التي تدعم الفريق دائمًا.