صلاح يحذر ريال مدريد: لم ننته بعد!

أرسل اللاعب المصري محمد صلاح رسالة تحذيرية لنادي ريال مدريد الإسباني قبل المواجهة المرتقبة يوم السبت المقبل.

حيث سيواجه فريق ليفربول نظيره الملكي، في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "دو فرانس" بالعاصمة باريس.

وكان جناح الريدز قد تحدث من قبل عن رغبته الانتقامية من نادي العاصمة، قبل أن يوضح أنه لا يقصد التقليل من ريال مدريد.

ماذا قال صلاح؟

نشر المهاجم المصري صورة على حسابه الخاص بموقع تويتر وهو يحمل جائزة هداف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وجائزة أفضل صانع ألعاب، وكتب: "نحن لم ننته بعد".

في إشارة من جناح ليفربول أن موسم فريقه الحالي لا يزال في حالة استمرار، وأنه يرغب في المواصلة في تحقيق المزيد من الألقاب.

حيث حقق الريدز حتى الآن بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة، ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما فشل ليفربول في الحصول على بطولة الدوري التي حسمت في اللحظات الأخيرة لصالح مانشستر سيتي.

ماذا عن انتقام صلاح؟

سيحظى اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا بفرصة في باريس للانتقام من الهزيمة أمام ريال مدريد قبل أربع سنوات في كييف، حيث أُجبر على المغادرة بعد إصابة تلقاها بعد تدخل عنيف من قبل سيرخيو راموس.

وكان صلاح قد صرح من قبل بشعوره بالرغبة في الانتقام بشكل واضح من الملكي، لكنه تحدث منذ أيام بأنه لا يحمل أي مشاعر سلبية تجاه ريال مدريد.

جدير بالذكر أن صلاح قد أصيب في نهائي كأس الاتحاد أمام تشيلسي، لكنه رجع للمشاركة في مواجهة وولفرهامبتون الماضية ليؤكد على جاهزيته لريال مدريد.

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