شاختار ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث الكتابي المباشر لمواجهة شاختار وريال مدريد في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا 2022/2023

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شاختار دونيتسك 0×0 ريال مدريد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

70' تسديدة قوووية من مودريك ولكن الكرة تمر بعيدًا قليلًا عن القائم

ثلاثة تبديلات لريال مدريد بخروج رودريجو، فالفيردي وميندي ودخول أسينسيو، كامافينجا وألابا

66' تسديدة قوووووية ومذهلة من زوبكوف ولكن لونين يتصدى لها وتخرج لركنية

64' غير معقول غير معقول!!! لاسينا تراوري ينفرد بالمرمى، يراوغ لونين بصعوبة ويسدد الكرة ولكنها تصطدم بالعارضة!

62' عرررضية من فاسكيز ولكن الدفاع يشتت الكرة لركنية

59' تسديدة قووووية من ميندي ولكن الكرة عالية عن مرمى شاختار

تبديلين لريال مدريد بخروج هازارد وتشاوميني ودخول مودريتش وفينسيوس

50' خطيررررة للريال، ركنية يستملها بنزيما بشكل رائع، يدير جسده ويسدد كرة قووووية ولكنها بجوار القائم

47' التعادل كاد أن يكون قريبًا وسريعًا! رأسية قووووية من تشاوميني ولكنها تمر بجوار القائم

45' جووووووووووووووووووووووووول يا لها من بداية للشوط الثاني لشاختار، عرررضية رائعة من ميخايلتشينكو ورأسية قووية من زوبكوف تمنح الفريق الأوكراني هدف التقدم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

41' الركنية تُلعب، الكرة تصل إلى بنزيما الذي يسدد الكرة برأسه ولكن الكرة بعيدة عن المرمى

41' تسديدة قووووووية من فالفيردي ولكن توربين يُخرج الكرة بأطراف أصابعه لركنية

37' ناتشو يقطع الكرة بشكل رائع جدًا قبل أن تصل للاسينا تراوري

36' فررصة أخرى لريال مدريد، تسديدة من الزاوية اليسرى بقدم رودريجو ولكن تروبين يتصدى وركنية جديدة للملكي

35' تمريرة رائعة من رودريجو إلى بنزيما الذي يحاول لعب الكرة عررضية ولكن تروبين يعترضها وتخرج لركنية

29' تعطل اللعب لعلاج ستيبانينكو قائد شاختار دونيتسك

26' فررصة لشاختار، الكرة تصل إلى زوبكوف الذي يحاول التسديد على المرمى ولكن ناتشو يعترضها وتخرج لركنية

24' اقتربنا من نصف ساعة دون أي فرص خطيرة باستثناء تسديدة بنزيما

17' تمريرة رائعة بإتجاه بنزيما واستلام رائع للكرة من كريم وتسديدة قووووية ولكن تروبين يتألق، يتصدى لها وتخرج لركنية

16' عرررضية من رودريجو ولكن الكرة تصل سهلة في يد تروبين

15' بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب كونوبليا

9' تسديدة أخرى من ريال مدريد بقدم توني كروس ولكن الكرة بعيدة عن المرمى أيضًا

9' تسديدة من مسافة بعيدة من روديجير ولكن الكرة بعيدة عن المرمى

3' تسديدة من سوداكوف ولكن روديجير يعترض الكرة بشكل رائع

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد

يبدأ أنشيلوتي بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

أندري لونين

فيرلاند ميندي - ناتشو - أنطونيو روديجير - لوكاس فاسكيز

توني كروس - أوريلين تشاوميني - فيدريكو فالفيردي

إيدين هازارد - كريم بنزيما - رودريجو جوس

تشكيل شاختار دونيتسك

يبدأ إيجور جوفيشفيو بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-1-4-1

أناتولي تروبين

يوخيم كونوبليا - ميكولا ماتفيينكو - فاليري بوندر- بوهدان ميخايليتشينكو

تاراس ستيبانينكو

ميخايلو مودريك - هيورهي سوداكوف - أرتيم بوندارينكو - أولكسندر زوبكوف

لاسينا تراوري

يسعى المرينجي لمواصلة الانتصارات من أجل الوصول إلى النقطة رقم 12 وضمان التأهل رسميًا إلى الدور التالي، في المقابل يرغب شاختار بتحقيق أي نتيجة إيجابية من أجل الحفاظ على حظوظه في الصعود للمرحلة القادمة.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة شاختار دونيتسك ضد ريال مدريد في إطار مباريات الجولة الرابعة للمجموعة السادسة في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022/2023، على ملعب بيبسي أرينا.