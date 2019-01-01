سيد عبد الحفيظ: علينا التركيز ولا مجال للحماس الزائد

هل يحقق الأهلي لقب الدوري هذا الموسم؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أنه لا يوجد مجال لأي استهتار أمام أي منافس، وذلك لتحقيق لقب الدوري المصري الممتاز.

عبد الحفيظ رفض خلال تصريحاته لقناة النادي الأهلي، التعليق على احتساب ركلة جزاء للنجوم في الوقت بدل الضائع.

مدير الكرة للأهلي قال: "لا مجال للحماس الزائد عن الحد، والذي قد يكلف الفريق بطاقات وإيقافات".

إيهاب جلال: #بيراميديز لم يقدم أداءًا جيدًا أمامنا، وهناك العديد من الفرص سنحت لمهاجمنا محمود الوادي ولكنه لم يستطع التسجيل.🗨️ pic.twitter.com/sEvVvNnQc0 — جول مصر (@goaleg) May 5, 2019

سيد عبد الحفيظ تابع: "سيكون هناك وقفة مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، بعد اعتراضه على ركلة جزاء النجوم، وحصوله على بطاقة صفراء".

واختتم مدير الكرة تصريحاته قائلًا: "علينا التركيز ونخوض كل مباراة على حدى، وتركيزنا الآن في مباراة سموحة المقبلة".

الأهلي فاز على النجوم بهدفين دون رد، ليعتلي صدارة الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الوصافة.