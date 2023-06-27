رمز ريال مدريد وشعار غير صحيح .. قميص برشلونة يُثير غضب الجماهير!

حالة من الصدمة لدى عشاق نادي برشلونة الإسباني، بعد ظهور بعض التسريبات حول القميص الثالث الذي سيرتديه الفريق للموسم القادم 2023/2024.
البداية كانت مع اللون الأبيض الذي جاء صادمًا للجماهير، حيث يعتبر الرمز الأهم لغريمه التقليدي لريال مدريد، وسبق أن ارتداه برشلونة خلال فترة السبعينيات.
وظهر في الزي بعض الخطوط التي تبدو غير مرئية للوهلة الأولى، ولكنها موجودة في جميع أنحاء القميص بصورة لم تكن جذابة بالنسبة لجماهير العملاق الكتالوني.
وتمثلت المفاجأة الأكبر في استخدام الشعار القديم لبرشلونة الذي تم التوقف عن استخدامه في عام 2002، عكس الزي الأساسي الذي ظهر فيه الشعار الحديث للنادي الكتالوني، مما يجعل الأمر يسير نحو استخدام الشعار القديم في القميص الثالث عن طريق الخطأ.
جدير بالذكر أن برشلونة أنهى الموسم الماضي بتحقيق لقب كأس السوبر المحلي بالإضافة للدوري الإسباني، ويطمح في مواصلة النتائج الإيجابية تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز.
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