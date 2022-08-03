رافعة رابعة استثنائية .. برشلونة يتحرك لضمان تسجيل صفقاته

برشلونة يقرر العمل بشكل سريع لضمان تسجيل صفقاته الجديدة التي أبرمها في فترة الانتقالات الصيفية، بالاعتماد على رافعة استثنائية.

يواجه نادي برشلونة الإسباني خطرًا محدقًا بعدم التمكن من تسجيل صفقاته الجديدة لدى رابطة الدوري الإسباني.

برشلونة لم يتمكن حتى الآن من تسجيل صفقاته الجديدة في رابطة "لا ليجا"، حيث لا تزال تلك الصفقات معلقة بموجب قواعد اللعب المالي النظيف في إسبانيا.

لكن يبدو أن إدارة نادي برشلونة، برئاسة جوان لابورتا، لديها خطة بالفعل من أجل تسجيل الصفقات الجديدة، وذلك عبر استخدام رافعة اقتصادية رابعة، سيتم تفعيلها بشكل استثنائي.

ماذا سيفعل برشلونة؟

قناة "TV3" الإسبانية، أكدت أن مجلس إدارة برشلونة وافق يوم الأربعاء على رافعة اقتصادية رابعة، سيتم اللجوء إليها في حالة وجود مشاكل في تسجيل اللاعبين الجدد.

هذه الصيغة تعني أن برشلونة سيحصل على 100 مليون يورو أخرى في خزائنه، عن طريق بيع نسبة 25% من مشروع استوديو بارسا.

برشلونة باع بالفعل نسبة وصلت إلى 24.5% من مشروع استوديو بارسا، مقابل 100 مليون يورو، في الرافعة الاقتصادية الرابعة، والتي سمحت للنادي بالتحرك نحو التعاقد مع الفرنسي جول كوندي.

ما هي صفقات برشلونة الجديدة؟

يعد برشلونة، وحسب موقع "ترانسفير ماركت"، أكثر الأندية الأوروبية إنفاقًا في فترة الانتقالات الصيفية 2022، على الرغم من الأزمة الاقتصادية الاستثنائية التي يعيشها النادي.

برشلونة دفع حتى الآن 153 مليون يورو، في فترة الانتقالات الصيفية 2022، وتمكن من التعاقد مع خمسة لاعبين.

وتعاقد برشلونة مع الدنماركي أندرياس كريستنسن والإيفواري فرانك كيسييه في صفقتي انتقال حر، قادمين من تشيلسي الإنجليزي وميلان الإيطالي على الترتيب.

فيما دفع برشلونة 45 مليون يورو إلى بايرن ميونخ الألماني للتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي، بالإضافة إلى 50 مليون يورو لضم كوندي من إشبيلية، و58 مليون يورو للتعاقد مع الجناح البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي.