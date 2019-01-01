تقارير: جيسوس رفض العودة للهلال قبل التعاقد مع شاموسكا

هل ينجح شاموسكا مع الهلال؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشفت مصادر صحفية سعودية، عن رفض البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني السابق لفريق الهلال، العودة لتدريب الزعيم مرة أخرى، بعد رحيل الكرواتي زوران ماميتش.

وكانت إدارة نادي الهلال، برئاسة محمد آل فيصل، قد قررت إقالة الجهاز الفني بقيادة ماميتش، بعد الخسارة من التعاون بخمسة أهداف دون رد، في نصف نهائي كأس الملك.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى أنه بعد رحيل ماميتش، كانت هناك محاولات لإعادة جيسوس، إلا أن الأخير اعتذر عن قبول المهمة.

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وبعد اعتذار جيسوس، توجهت بوصلة إدارة الهلال نحو شاموسكا والأرجنتيني خوان براون مدرب الوحدة، والذي سبق وتولى مهمة تدريب الهلال بعد رحيل الأرجنتيني رامون دياز.

وتكفل الوليد بن طلال، عضو شرف الهلال بمبلغ صفقة انتقال البرازيلي شاموسكا من الفيصلي إلى الزعيم، والتي كلفت 4.5 مليون ريال، بواقع 3 ملايين للفيصلي والباقي للمدرب.

الوليد بن طلال حفز لاعبي الهلال بمكافآت مالية في المباريات الثلاث المتبقية من عمر الدوري، أمام التعاون والاتفاق والشباب، بمليون ريال عن كل مباراة، توزع على اللاعبين.