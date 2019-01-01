تقارير: أزمة جديدة داخل صفوف منتخب الجزائر
أحمد رفعت فيسبوك تويتر
أزمة جديدة دارت داخل معسكر منتخب الجزائر، قبل انطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا 2019، والتي ستقام في مصر.
الجزائر تقع في المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم إفريقيا، والتي تضم منتخبات السنغال كينيا وتنزانيا.
صحيفة "الهداف" الجزائرية كشفت عن أزمة جديدة، حيث أكدت على أن ألكسندر دلال المعد البدني بالمنتخب، انسحب بعد جلسة جمعته مع أحد أعضاء الجهاز الفني.
جمال بلماضي يملك توليفة سحرية في كان 2019 💪— جول مصر (@goaleg) June 16, 2019
فهل تكون كافية لتتويجه باللقب الثاني في تاريخه؟ 🏆#YallaGoal #يلاجول pic.twitter.com/62OvQA6fDB
دلال أكد على أنه غادر صفوف معسكر منتخب الجزائر، بسبب سوء تفاهم وتشابك مع أحد أعضاء الجهاز الفني".
المدرب جمال بلماضي، المدير الفني للخضر، حاول إقناع دلال بالعدول عن قراره، على أن يصل خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري لبحث الأمر.
جاء ذلك بعد استبعاد اللاعب هاريس بلقبلة من معسكر الجزائر، بسبب فعل فاضح، تجاه زميله أوكيدجا.