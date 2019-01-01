بيرسبوليس يفوز على السد بثنائية في وداع تشافي
حقق بيرسبوليس الإيراني فوزًا هامًا على السد القطري بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات دوري أبطال آسيا.
وفوز بيرسبوليس لم يشفع له للتأهل إلى الدور المقبل من دوري أبطال آسيا حيث احتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط خلف الوصيف باختكور صاحب الـ8 نقاط.
وتمكن بيرسبوليس في مفاجآة الضيوف في الدقيقة 16 من عمر اللقاء عن طريق اللاعب الرائع مهدي ترابي والذي تسديدته هزت شباك السد القطري.
وفي الشوط الثاني واصل بيرسبوليس الضغط على دفاعات السد القطري، حتى تمكن من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد هجمة مرتدة حيث سدد علي علبيور الكرة من بين قدمي حارس السد معلنًا عن الهدف الثاني.
وأعلن تشافي هيرنانديز لاعب السد القطري الحالي وبرشلونة السابق، اعتزاله لعب كرة القدم نهائيًا عقب مواجهة بيرسبوليس بعد مسيرة أكثر من رائعة.
ADIOS ... وداعًا 😞❤️ pic.twitter.com/f82MDnR7at— جول العربي - Goal (@GoalAR) May 20, 2019
ويتصدر السد ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يأتي باختاكور ثانيًا برصيد 8 نقاط، بينما احتل بيرسبوليس المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويتذيل الأهلي المجموعة برصيد 6 نقاط.
ويتبقى فرصة لصالح أهلي جدة للصعود إلى دور الـ16 بالفوز على باختاكور للظفر بوصافة المجموعة حيث سيرتفع رصيده إلى 10 نقاط.
#الاتحاد في مفاوضات مع الإماراتي علي مبخوت للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية.🗞️ pic.twitter.com/ernA0HOxai— موقع قول السعودي (@GoalSA) May 20, 2019