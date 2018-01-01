بوتشيتينو مستاء من انتقاد توتنهام

مدرب السبيرز يرى أنّ الجميع لا يتحدث عن توتنهام سوى بتصريحات سلبية. تعرف على ما قاله بوتشيتينو

عبّر ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام، عن استيائه بسبب الانتقادات المكررة للسبيرز خلال الفترة الأخيرة.

توتنهام وصل إلى نصف نهائي كأس رابطة أندية الدوري الإنجليزي بعد الفوز على أرسنال بثنائية نظيفة ليضرب موعدًا مع تشيلسي.

وقال بوتشيتينو في تصريحات صحفية: "لو أننا لم نوقع مع صفقة جديدة في يناير المقبل فإن الجميع يتحدث عن المعاناة التي نعيشها، فالكل يتحدث فقط بصورة سلبية".

وأوضح: "هناك دائمًا شق إيجابي، لا أحد مثلا يخرج ليقول إن توتنهام لا يوقع مع صفقات جديدة لأنّه يمتلك الأدوات التي تجعله قادرًا على المنافسة على اللقب".

مدرب السبيرز أشار إلى أن سر الانتقادات هو أنّ توتنهام لا يمتلك تاريخًا كبيرًا والجميع يعامله وكأنه نادي متوسط وليس منافسًا.

وضرب مثلًا على الانتقادات بأنّ الجميع هاجم صفقة التعاقد مع الحارس باولو جازينجا لمجرد أنّه سيكون الثالث في قائمة السبيرز.

واختتم: "الأمر صار سخيفًا للغاية، إنّه عار حقيقي الجميع لا يحب سوى الانتقادات، وحتى بعد أن خافظ باولو على نظافة شباكه للمرة الأولى منذ فترة طويلة ضد أرسنال على ملعب الإمارات لم يحصل على المديح".

توتنهام يواجه إيفرتون يوم الأحد المقبل في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.