رسائل مفعمة بالكراهية

نشرت كاميلا بريشياني، صديقة المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني تهديدات واضحة من حساب إسباني بالقتل لها ولصديقها، في الوقت الذي صبت فيه جماهير برشلونة غضبًا كبيرًا تجاه اللاعب بعد صورة نشرها عقب فوز إنتر ميلان على برشلونة بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا.

باستوني كان قد نشر صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يمسك لاعب وسط برشلونة بطريقة تبدو مهينة ويسحبه على الأرض مع كتابة عبارة "انتصار بالقلب والشخصية".. الأمر الذي أثار عاصفة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكان نصيبه واسعًا من النقد وحتى السباب.

ولكن لم يكن يتوقع وصول الأمر إلى تهديدات بالقتل، أو الحرمان من كرة القدم بشكل عام، وهذا ما نشرته بريشياني من بريدها.

شخص عرف اسمه بـ"أيتور سيرنا" أرسل لبريشياني رسالة نشرتها بدورها عبر إنستجرام، وكتبت عليها: "كم أنت مقرف!".

تلك الرسالة قسمت على جزأين وأتت بعنوان: "سأقطع قدمي رفيقك!".

وأتى الجزء الأول من الرسالة على النحو التالي: "هأنذا وإذا كنت تريدين معرفة اسمي وكل شيء عني فسأمسح كل شيء حينما أكون بالقرب من منزلكم، قبل أن أسقطه على الأرض وأطلق النار على قدميه كي لا يلعب كرة القدم مجددًا".

وأضاف: "سأكون هناك كي يجذبني من رقبتي (مثل الصورة مع جافي) ولكن بعدما أكون قد أطلقت النار عليه مرتين".

وكان إنتر ميلان قد حقق فوزًا في منتهى الأهمية أمام برشلونة في الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا لينفرد بالمركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط خلف المتصدر بايرن ميونخ والذي حقق العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات.