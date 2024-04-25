أنشيلوتي يختار بين فينيسيوس وبيلينجهام للفوز بالكرة الذهبية وينصح برشلونة بشأن تشافي

قائمة المصابين تضم العديد من الأسماء في ريال مدريد

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن هدفهم الحالي جمع النقاط الـ7 التي ستحسم لهم لقب الدوري الإسباني رسميًا، مشيرًا إلى أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن.

المدرب الإيطالي أشاد بنظيره في برشلونة، تشافي، وقد نصح الإدارة الكتالونية باستمراره، واصفًا ذلك بأنه "القرار الصحيح" لعمله الممتاز معه خلال الموسمين الأخيرين.

أنشيلوتي وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ريال سوسيداد سُئل عن اختياره للفائز بالكرة الذهبية بين فينيسيوس وجود بيلينجهام، فأجاب "كلاهما".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشف المدرب تطورات حالة المصابين في الفريق، فقال "كورتوا في حالة جيدة وسيكون متاحًا لمواجهة قادش بعد القادمة وقد يلعب، ميليتاو تحسن كثيرًا لكنه لم يصل بعد لـ100% من جاهزيته، قد يلعب أساسًا أمام سوسيداد وربما لا، رودريجو يُعاني من الإنفلونزا فيما بيلينجهام من آلام في المعدة، لكني أعتقد أنهما سيكونان قادران على السفر معنا. ميندي بخير لكنه لن يكون معنا في المباراة القادمة لأني أفضل استمراره في التدريبات استعدادًا لمباراة دوري الأبطال".

وأتم أنشيلوتي حديثه بالإشادة بالتركي آردا جولر والتأكيد على استحقاقه اللعب أكثر مما حدث في الفترة السابقة، والإشارة إلى أن الاستمرارية هي أفضل ما يُميز فينيسيوس وأن ما ينقصه هو إجادة التحركات دون كرة بالقرب من منطقة الجزاء.