رئيس الزمالك: صفقة عواد فشلت وتعاقدت مع 6 صفقات كبيرة

عواد لن ينتقل إلى الزمالك

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف رئيس نادي الزمالك، عن فشل التعاقد مع محمد عواد حارس مرمى النادي الإسماعيلي، بسبب ما وصفه من مغالاة إدارة القلعة الصفراء.

رئيس الزمالك قال خلال تصريحات تليفزيونية: "بعد الاتفاق مع عواد، الإسماعيلي طلب مبلغ 35 مليون جنيه، بالإضافة إلى مصطفى محمد بشكل نهائي، ولكنني رفضت".

وتابع: "قلت لإدارة الإسماعيلي أرفض التفريط في مصطفى محمد، لأنه مستقبل الزمالك ومنتخب مصر، وذلك بعدما وقع عواد على عقود انتقاله بالفعل".

وأردف: "كان الاتفاق مع الإسماعيلي على إعارة مصطفى محمد، ولكن الطلبات تغيرت اليوم، والإسماعيلي طلب ضم مصطفى محمد بشكل نهائي، وقيمة انتقاله لن تقل عن 30 مليون جنيه".

وتحدث رئيس الزمالك عن التعاقد مع حارسي مرمى، حيث قال: "تعاقدنا مع حارسي مرمى، حيث تم التعاقد مع محمد أبو جبل من سموحة 5 سنوات، وأيضًا محمد صبحي من بتروجيت بنفس المدة".

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلًا: "سيعود كلًا من مصطفى محمد ومعروف يوسف إلى الزمالك، وتعاقدنا مع 6 صفقات كبيرة، منهم ثنائي أجنبي، سيتم الإعلان عن أسمائهم في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل".

وأنهى الزمالك مشواره في الدوري الممتاز، محتلًا المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر، بعد الخسارة منه بهدف دون رد.