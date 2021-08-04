انتصار وهمي .. الكشف عن حقيقة تفاوض النصر والهلال مع محمد الشناوي

ما هي الحقيقة وراء التفاوض مع الشناوي؟

انتشرت أخبارًا خلال الأيام الماضية، حول وجود مفاوضات من جانب ناديي النصر والهلال مع محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب المصري، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت الأخبار تدور حول اهتمام النصر فقط بالشناوي، قبل أن يتم تداول أخبارًا تفيد بأن الهلال دخل في خط المفاوضات من أجل ضمه.

ما هي حقيقة تفاوض النصر مع محمد الشناوي؟

وكشف الإعلامي الرياضي تركي الحربي عبر برنامج "الحصاد الرياضي" عن حقيقة تفاوض النصر مع الشناوي، حيث قال: "النصر لم يفاوض الشناوي، ولا يوجد أي شيء رسمي، وهو مجرد حديث إعلام فقط، إلا إذا أتى أحد بدليل رسمي".

الحربي واصل: "ما يتردد هو فقط بحث عن انتصار هلالي وهمي على النصر، لأنه في حالة توقيع الهلال مع الشناوي، سيقال أنه انتصر على النصر الذي كان يريد ضمه".

واستطرد قائلًا: "الإعلام المصري لعبها بذكاء، وهناك معروف أن الإعلام أقطاب الأهلي والزمالك، والإعلام الأهلاوي يعرف حساسية الشأن النصراوي عند الهلال، وأرادوا رفع قيمة الشناوي الذي يستحق ذلك".

واختتم تركي الحربي تصريحاته قائلًا: "الخبر المتداول حاليًا هو أن الهلال دخل على خط مفاوضات النصر مع محمد الشناوي من أجل الحصول على خدماته".

تركي الحربي : النصر لم يفاوض "الشناوي" .. هم يبحثون عن إنتصار "وهمي".

الحصاد الرياضي ...@Turki_alharbi44 pic.twitter.com/ibEKimm6fQ — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) August 4, 2021

هل يتفاوض الهلال السعودي مع محمد الشناوي؟

ورد الإعلامي نبيل العبودي على ما تردد حول مفاوضات الهلال مع الحارس المصري، حيث قال: "النصر والهلال يحتاجان لحارس مرمى، الهلال لم يفاوض أي حارس أجنبي وليس الشناوي فقط".

العبودي تابع: "كان معروضًا على الهلال حارس أو 2 ورد المدرب كان إذا تم التعاقد يجب التعاقد مع حارس مرمى أجنبي وليس محلي".

نبيل العبودي : الهلال لم يفاوض أي حارس أجنبي.

الحصاد الرياضي ...@Nabeel_A_A pic.twitter.com/6BYyiwSXlI — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) August 4, 2021

لماذا يبحث الهلال والنصر عن حارس مرمى جديد؟

النصر يريد التعاقد مع حارس مرمى أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد رحيل الأسترالي برادلي جونز، حيث طلب الجهاز الفني تدعيم الفريق بحارس جديد.

بينما يبحث نادي الهلال عن تدعيم هذا المركز بحارس مرمى جديد، بسبب تذبذب مستوى الحارس الأساسي عبد الله المعيوف، الذي طالته الانتقادات الفترة الماضية.

ما هي صفقات الهلال والنصر حتى الآن؟

ونجح نادي النصر في التعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، والكاميروني فينسنت أبو بكر، والأرجنتيني فونيس موري، ومحمد آل فتيل حتى الآن.

بينما نجح نادي الهلال في التعاقد مع المالي موسى ماريجا، والظهير حمد اليامي، وأصبح قريبًا جدًا من التعاقد مع البرازيلي ماتيوس بيريرا جناح وست بروميتش الإنجليزي.

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