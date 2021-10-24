بالأمر المباشر .. طرف ثالث سبب أزمة البليهي وحمد الله
أكد الإعلامي الرياضي خالد الشعلان أن هناك طرف ثالث هو المحرض الأساسي في مشاجرة علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، والمغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، مقدمًا الدليل.
ماذا حدث في مشاجرة البليهي وحمد الله؟
في 19 من أكتوبر الجاري، التقى النصر بالهلال، على ملعب مرسول بارك، بدور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
المباراة انتهت بفوز الزعيم بثنائية مقابل هدف وحيد، ليطيح بجاره من البطولة القارية من الدور نفسه، للعام الثاني على التوالي.
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فور إطلاق صافرة النهاية، نشبت مشاجرة، تطورت إلى تشابك بالأيدي، بين البليهي وحمد الله، دون معرفة سبب محدد.
الأمر تطور أكثر بتدخل حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي للعالمي، والذي اعتدى بالضرب على مدافع الهلال، وعلى قائده سلمان الفرج، ليطالب الإعلاميون والجمهور الهلالي بوقفه عن العمل. (طالع التفاصيل)
"طرف ثالث سبب الأزمة"
الشعلان نشر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة من حساب دوري أبطال آسيا، يظهر بها حمد الله وهو متكئًا على البليهي للنهوض من الأرض، والتي علق عليها حساب البطولة: "الروح الرياضية حاضرة في الفوز والخسارة".
وكتب الإعلامي الرياضي: "خاتمة البروق، هنا الدليل الفعلي والثابت لحديثي بأنَّ هناك من أمرَ البليهي (بعد المباراة) بالتشاجر مع حمدالله، ثم ركز العلم".
وأضاف: "هاهو البليهي وحمد الله أثناء المباراة بروح رياضيَّة، ولم تصدر منهما تصرفات خارجة عن الروح الرياضيَّة. الصورة من حساب موقع دوري آسيا".
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