عضو شرف النصر معترضًا: ما يحدث مع العالمي غير منطقيًا

عبد العزيز أحمد بغلف يناشد لجنة الاحتراف

أبدى عبد العزيز أحمد بغلف؛ عضو شرف نادي النصر السعودي، اعتراضه من توقيتات فتح باب القيد لسوق الانتقالات الصيفية المقبل، خاصةً لتأثيره عل القائمة الآسيوية، مطالبًا بإيجاد حل سريع من المسؤولين.

لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم حددت بداية سوق الانتقالات الصيفية للموسم المقبل من الأول من سبتمبر، أي قبل عشرة أيام من نهاية الموسم الجاري، الذي يعود للانطلاق في الرابع من أغسطس.

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ويتطلب من إدارة النادي العاصمي إرسال قائمة من 30 لاعبًا قبل أول مباراة بدوري أبطال آسيا بسبعة أيام، في الوقت الذي تعود به مباريات البطولة القارية في 14 سبتمبر المقبل، بينما ينتهي الدوري السعودي في العاشر من الشهر نفسه.

بهذه المواعيد سيحرم العالمي من صفقاته الجديدة التي أبرمها في يناير الماضي، ومن المقرر أن تنضم له رسميًا في الصيف المقبل، وهم عبد المجيد الصليهم، أمين بخاري، سامي النجعي وعبد الله العويشير، إذا قاموا بتمديد عقودهم مع فرقهم الحالية، فلن يتمكن العالمي من قيدهم بقائمته إلا بعد العاشر من سبتمبر.

وكتب بغلف، عبر حسابه الرسمي عل موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بذلت إدارة النصر المال والجهد الكبيرين للتعاقد مع لاعبين محليين، وذلك للاستفادة منهم في الاسيوية .. امامنا ايام قليلة قبل تقديم الاسماء".

وأضاف: "نريد حلا ووقفة من المعنيين بالامر، فالعالمي من اهدافة العالمية الثانية بإذن الله، ومن غير المنطق ان يحرمن لاعبيه".

بذلت إدارة النصر المال والجهد الكبيرين للتعاقد مع لاعبين محليين وذلك للاستفادة منهم في الاسيوية .. امامنا ايام قليلة قبل تقديم الاسماء .

نريد حلآ ووقفة من المعنيين بالامر فالعالمي من اهدافة العالمية الثانية .بإذن الله.

ومن غير المنطق ان يحرم من لاعبيه .

🌹💛💙🌹 pic.twitter.com/50RPgJXKEM — عبدالعزيز أحمد بغلف🇸🇦 (@AzizbagBag) July 6, 2020

يذكر أن العالمي يحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالبطولة الآسيوية برصيد أربع نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن السد القطري محتل الصدارة، بينما يأتي سباهان أصفهان في المركز الثالث بثلاث نقاط، يليه العين الإماراتي دون أي نقاط.