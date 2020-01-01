زميله السابق: ماضي إبراهيموفيتش في أمريكا مضحك

شخصية صعبة المراس للسويدي

عاد زميل زلاتان إبراهيموفيتش السابق في لوس أنجلوس جالاكسي جوي كورونا بالحديث لفترة تواجد النجم السويدي في أمريكا، واسترجع بعضاً من المواقف المثيرة للاعب ميلان الحالي.

إبرا لعب لموسمين بالولايات المتحدة الأمريكية وسجل 53 هدفاً في 58 مباراة، ثم قرر إنهاء المغامرة والعودة مجدداً إلى إيطاليا من بوابة الروسونيري.

وقال كورونا مع "ESPN deportes": "زلاتان شخصية فريدة، له لحظات عصبية كأي منا، من وجهة نظري أشعر بالفخر لمزاملة أسطورة مثله".

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وأضاف: "اللعب معه وكونك كنت زميلاً لك يجعلك تتذكر قصصاً مضحكة حول فترتنا معاً، أتذكر مباراة فزنا بها تقريباً 3-0 وبعدها قام بانتقادنا جميعاً، لعبنا جيداً يومها وفزنا".

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وأردف كورونا: "هو لاعب متطلب للغاية، في بعض الأحيان يكون مزاجه معتدلاً وأحياناً أخرى لا يقول لك صباح الخير حتى، جميعنا كنا نعرف طباعه، هكذا كان وكانت شخصيته".

وختم: "على المستوى الشخصي لم أعان من أي مشاكل معه، في الملعب كان متطلباً نعم، ولكن تمتعنا بعلاقة ممتازة، وكان فخراً مزاملته واللعب معه".

إبراهيموفيتش متواجد حالياً في السويد ويتدرب مع الفريق الذي يدخل في ملكيته هاماربي، بانتظار اتضاح الصورة بخصوص عودة السيري آ.