ألفيس: البرازيل انتقلت من الجحيم إلى الجنة أمام بوليفيا

تعرف على تصريحات ألفيس بعد فوز البرازيل على بوليفيا

أكد داني ألفيس، قائد منتخب البرازيل، أنّ صافرات الاستهجان لم تكن مفيدة من الجماهير وجعلت موقف السيليساو أصعب ضد بوليفيا.

البرازيل انتصرت على بوليفيا بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من كوبا أمريكا.

وقال ألفيس في تصريحات عقب المباراة: "البرازيل انتقلت من الجحيم إلى الجنة، فبنهاية الشوط الأول أطلق علينا الجمهور صيحات الاستهجان ولكنا نجحنا في الرد والفوز بالمباراة.

وتابع: "أتقد أنّ الفريق سيقدم أداءً أفضل في المباريات المقبلة بداية من الجولة المقبلة ضد فنزويلا".

قائد السيليساو طلب من الجمهور الصبر ومنح الفريق الثقة والدعم موضحًا أنّ اللعب في ساو باولو ليس سهلًا على أحد".

بعد الفوز على بوليفيا بثلاثية نظيفة في افتتاح مباريات كوبا أمريكا 2019.. هل المنتخب البرازيلي قادر على التتويج باللقب؟ 🇧🇷 pic.twitter.com/8eA41kJlQE — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 15, 2019

واختتم: "كل ما نتمناه أن نجد الدعم في كل ملعب نتواجد فيه بهدف تقديم أفضل ما لدينا وجلب البطولة الغائبة عن البرازيل منذ أكثر من 10 سنوات".

جدير بالذكر أنّ البرازيل لم تحقق كوبا أمريكا منذ 2007 بعد التغلب على الأرجنتين في النهائي.