Simán nyert a Liverpool Brentfordban

Mohamed Szalah góllal tért vissza.

A Liverpool 4-1-re nyert a Brentford otthonában, a Premier League 25. fordulójában.

Az egyébként is sok sérülttel rendelkező Liverpool az első félidőben két játékosát is elvesztette, Diogo Jotát és Curtis Jonest is le kellett cserélnie Jürgen Kloppnak. Előbbi azért még a 35. percben tökéletes labdával találta meg Darwin Nunezt, aki laza mozdulattal emelt Flekken feje felett a kapuba. A portugált a sérülésből visszatérő Mohamed Szalah váltotta.

Nem kellett sokat várni az első kanadai pontjára az egyiptominak, Alexis Mac Allistert szolgálta ki, amivel már 0-2 állt az eredményjelzőn. A 68. percben aztán maga Szalah fejezett be egy akciót, majd Ivan Toney szépített egy kontra végén. A i-re a ponot Cody Gakpo tette fel, aki egy elképesztő védelmi hibát büntetett meg.



A Liverpool így 57 ponttal vezeti a tabellát, igaz az öt pont hátrányban lévő Manchester City két mérkőzéssel kevesebbet játszott.