Az MLSZ legfrissebb határozatai közül az élvonalban az MTK-t érintették a legérzékenyebben a szankciók. A kék-fehérek játékosa, Németh Hunor egy bajnoki mérkőzésre szóló eltiltást kapott a Győri ETO elleni piros lapja után, így ő biztosan kihagyja a soron következő találkozót. A klub technikai stábja sem úszta meg büntetés nélkül: Arany János két meccsre szóló eltiltásban részesült, így ő hosszabb kényszerpihenőre vonul.

A konkrét büntetések mellett a Fegyelmi Bizottság számos eljárást kezdeményezett a hétvégi fordulóban tapasztalt szurkolói rendbontások miatt is. A legsúlyosabb esetek a DVSC-t és a Fehérvárt érintik, mindkét klubnak rasszista megnyilvánulások miatt kell felelnie a testület előtt.

Nem maradtak következmények nélkül a más jellegű lelátói események sem: a címvédő Ferencváros, valamint a Zalaegerszeg, a Kecskemét és a másodosztályú Soroksár esetében megbotránkoztató bekiabálások, míg a Nyíregyháza Spartacus és a Budapest Honvédnál pirotechnikai eszközök használata miatt indult vizsgálat.

A listát a másodosztályú Vasas FC és a harmadosztályban játszó Kistarcsai VSC zárja, amelyekkel szemben szurkolói rendbontás miatt lép fel a szövetség.

Forrás: MLSZ

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.