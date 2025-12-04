Ötvös tizenegyesével nyert a Ferencváros Kisvárdán

Az első bő negyedóra eseménytelenül telt, komolyabb helyzet nélkül. A 18. percben azonban szép összjáték után Varga Barnabás került nagy ziccerbe, ám nem tudott élni a lehetőséggel. Egy perccel később a Kisvárda is lezárta támadását egy lövéssel.A 30. percben ismét Varga lépett ki, Popovics mellett el is tolta a labdát, ám a visszafutó Chlumecky az utolsó pillanatban blokkolni tudta a kapuba tartó kísérletet.

A Ferencváros időnként nehézségbe ütközött a támadászervezésnél, mert a kisvárdaiak jól fogták a középpályásokat, emiatt hátulról kellett felívelni a labdát. Ezzel együtt a fővárosi csapat irányított és játszott fölényben, szerezhetett volna gólt is, mert két-három alkalommal szépen kipasszolta a hazaiakat. A Kisvárda szervezetten futballozott, de egyáltalán nem volt veszélyes ellenfele kapujára.

A fordulás után is csak a Ferencváros tudott helyzetet kialakítani, előbb Tóth lövése jelentett veszélyt, majd Cissé fejelt üresen a kapu mellé. Cseréket követően, Varga előreívelésénél két friss beálló játszott főszerepet, Szabó fejbe rúgta a mögüle érkező Nagyot, Berke büntetőt ítélt, amit Ötvös higgadtan értékesített, a labdát a kapu bal oldalába gurítva.A hajrában aktívabbá vált a Kisvárda, de nem tudott változtatni az álláson, bár a 94. percben Cipetic beadásánál a Szalai lábán megpattanó labda a kapufáről jött ki.

Az FTC összességében többet tett a győzelemért, így megérdemelten gyűjtötte be a három pontot.



Forrás: MTI

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.