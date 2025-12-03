Tóth Balázs még november elején, a Bristol City otthonában 1-0-ra megnyert Championship mérkőzés utolsó perceiben szenvedett térdsérülést. Először úgy tűnt, hogy a magyar kapus sérülése nem súlyos, azonban később mégis meg kellett műteni – emiatt a 28 éves hálóőr kénytelen volt kihagyni a magyar válogatott örmények és írek elleni utolsó két vb-selejtezőjét.

A térdműtét után 3-4 hónapos kihagyást jósoltak Tóth Balázsnak, azonban a magyar kapus a héten már futó edzéseket végzett, és hamarosan visszatérhet majd a labdás gyakorlatokhoz is.

Tóth a Ripostnak adott interjújában elmondta, hogy hétfőn tízszer ötven métert futott:

– Persze nem lendületesen, csak komótosan, és ezt azért tettem, hogy visszaszoktassam a térdemet a "rendes kerékvágásba" – újságolta Tóth, aki fájdalmat nem érez, és a tervek szerint jövő héten már elkezdi a labdás edzéseket.

– Mióta nem játszom, az ellenfelek kevés alkalommal veszélyeztetik a Blackburn kapuját, bezzeg amikor én védtem, rendre körbelődözték azt. A legszívesebben már tétmeccsen is szerelést öltenék, de a gyógytornász-fizioterapeutáim óva intenek az elhamarkodottságtól, mert – mint mondják - más elképzelni valamit, és megint más végrehajtani – tette hozzá a Blackburn magyar kapusa, aki optimista ember, ugyanis elhatározta, hogy december 20-án már ő védi csapata kapuját a Millwall elleni bajnokin.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.